Se confirmó la lesión de Leandro Paredes y se perderá el partido ante Vasco da Gama + Agregar ámbito en









El capitán xeneize salió reemplazado a los 26 minutos del segundo tiempo en el empate 2-2 frente a Instituto, en Córdoba. Este sábado le harán estudios en Buenos Aires para determinar el alcance del problema en el isquiotibial derecho.

Leandro Paredes podría perderse todos los partidos del mes y está en duda para el superclásico. X

Leandro Paredes sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 de Boca frente a Instituto, jugado el viernes en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y no estará disponible para el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera. Así lo informó Diario Jornada.

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El capitán xeneize había ingresado en el segundo tiempo, con el equipo de Rodolfo Arruabarrena perdiendo 2-1. Estuvo 16 minutos en cancha: a los 26, después de dar un pase, sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho y pidió el cambio de inmediato. Lo reemplazó Santiago Ascacíbar.

Boca había igualado el partido en dos ocasiones, con goles de Enner Valencia en el primer tiempo y de Miguel Merentiel en el complemento, mientras que Instituto había convertido por intermedio de Fernando Alarcón y Jonathan Galván. Con el punto, el equipo cordobés sigue al frente de la Zona A del Torneo Clausura, Boca lo escolta junto a Vélez y, en la Tabla Anual, el Xeneize es segundo, a una unidad de Independiente Rivadavia, de Mendoza.

Estudios médicos y próximos compromisos Según ESPN, los estudios previstos para este sábado en Buenos Aires podrían mostrar un panorama más complicado que el inicial. El grado de la lesión y el plazo de recuperación dependerán de esos resultados.

En agosto, Paredes ya se había perdido la revancha de los octavos de final ante Recoleta por una lesión muscular que sufrió en el empate 1-1 con Platense. En aquel caso, las primeras informaciones indicaban una inflamación en el isquiotibial de la pierna izquierda y no un desgarro. Desde su regreso a Boca, el mediocampista disputó 53 partidos oficiales, con cuatro goles y diez asistencias, según datos publicados por El Intransigente.

La serie con Vasco da Gama se completará con el partido de vuelta, el martes 20 de octubre, y el ganador jugará la final del 21 de noviembre en Barranquilla. Antes, por el torneo local, Boca recibirá a Talleres de Córdoba el viernes 16 en La Bombonera, a las 21.30, y luego visitará a Independiente el 25 de octubre. A la lista de ausencias se suma la de Alan Velasco, a quien el 5 de octubre se le confirmó un desgarro en el aductor izquierdo, con una recuperación estimada en tres semanas.