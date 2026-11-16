La confesión de Leandro Paredes a días de la final de la Copa Sudamericana con Boca: "Trato de no pensar mucho" + Agregar ámbito en









El mediocampista Xeneize se mostró sereno en una entrevista cuando fue consultado, aunque también aseguró que “va a ser especial por lo que significa la camiseta”.

Leandro Paredes, con la mente puesta en el día a día con Boca y disfrutando la previa a la final de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes participó de una entrevista oficial de Conmebol y reveló lo que significa jugar una final de Copa Sudamericana para él. Cabe destacar que el mediocampista ganó recientemente su tercer título con el Xeneize gracias a la obtención de la tabla anual y va por el cuarto ante Atlético Mineiro, este sábado 21 de noviembre, en Colombia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con cierta emoción, Paredes aseguró: “va a ser especial por lo que significa para mí esta camiseta, lo que significa para todos nosotros volver a jugar una final internacional y estar a un paso de conseguir algo importante para el club y para todos nosotros que hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año para poder jugar este tipo de finales”.

Leandro Paredes, con calma y a la espera de la final de la Copa Sudamericana. Conmebol Cabe destacar que este será el primer mano a mano que dispute el sanjustense con Boca, debido a que fue parte de los festejos en la final obtenida contra Racing de la Copa Argentina 2012, aunque no fue citado para jugar en esa ocasión.

Además, el capitán del equipo de la Ribera ya tiene experiencia en dos finales del mundo con la Selección argentina y hasta jugó una final de Champions League con el París Saint-Germain, pero reveló cómo vive él este tipo de situaciones: “Trato de no pensar mucho. Trato de vivir mi vida, mi carrera y esa final como he vivido las anteriores".

Boca levantando el título de la tabla anual. X Por última instancia de la entrevista, le agradeció a los hinchas de Boca por estar junto a ellos en este gran presente que están atravesando: “Primero transmitirles agradecimiento por cómo nos apoyaron este año. Después, que se queden tranquilos que este grupo dará lo máximo para darles una alegría”, concluyó.

A pesar de este buen momento colectivo que pasa el Xeneize, la realidad es que a nivel internacional les costó mucho más que en el plano nacional. Sin ir más lejos, la última vez que se quedaron con un título fuera de Argentina fue en 2008, cuando le ganaron la Recopa Sudamericana a Arsenal de Sarandí. Qué finales le quedan a Boca A pesar de que el objetivo principal es quedarse con la Sudamericana, los dirigidos por el “Vasco” Arruabarrena todavía tienen, como mínimo, una final pendiente más, y es que el próximo 2 de diciembre tendrá que definir si levantan la Copa Argentina frente a Platense, aún con horario y sede a definir. Boca, en busca de otra alegría para el pueblo Xeneize. Por otro lado, Boca mantiene chances de alcanzar la final del Torneo Clausura y sumar otro trofeo antes de fin de año, aunque para lograrlo deberá superar primero las instancias de octavos, cuartos y semifinales.