Boca igualó con Instituto y sufrió la lesión de Leandro Paredes antes de la Sudamericana

El Xeneize empató dos veces el marcador, pero perdió la oportunidad de alcanzar la cima de la tabla anual. Enner Valencia también salió por una molestia en el tobillo.

Boca empató 2-2 con Instituto en el Kempes y extendió su invicto a 16 partidos.

Boca se llevó un punto del Mario Alberto Kempes y una preocupación por Leandro Paredes , que debió abandonar el partido apenas 16 minutos después de ingresar. El equipo de Rodolfo Arruabarrena empató 2-2 con Instituto , por la fecha 12 del Torneo Clausura, y dejó pasar la posibilidad de llegar a lo más alto de la tabla anual.

Enner Valencia y Miguel Merentiel marcaron para el Xeneize, que estuvo dos veces en desventaja ante el líder de la Zona A. Fernando Alarcón y Jonathan Galván convirtieron para el conjunto cordobés, que aprovechó dos acciones de pelota parada.

El empate extendió a 16 partidos el invicto de Boca , aunque la salida de Paredes concentró la atención de cara a la serie contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. También Valencia tuvo que ser reemplazado por un problema en el tobillo.

El mediocampista comenzó el encuentro entre los suplentes y entró a los nueve minutos del complemento en lugar de Williams Alarcón. Sin embargo, su participación terminó a los 25: una molestia en el isquiotibial derecho lo obligó a dejar la cancha y Santiago Ascacíbar ingresó en su reemplazo.

Paredes se dirigió al vestuario y su situación física quedó como una de las principales preocupaciones de Boca antes del compromiso internacional. El alcance de la lesión no estaba precisado en la información disponible. La otra salida por un problema físico fue la de Valencia , quien dejó el campo a los nueve minutos del segundo tiempo, afectado en el tobillo. Su reemplazante, Merentiel, tuvo un impacto inmediato: convirtió el empate en la primera pelota que tocó.

Tras el encuentro, Rodolfo Arruabarrena anticipó que Paredes probablemente no pueda jugar el martes ante Vasco da Gama, aunque aclaró que todavía debía hacerse estudios y que no había hablado con él. “Lea se tendrá que hacer estudios, pero creo que al salir y por las caras, no he estado con él, pero supongo que para el martes está descartado”, expresó el entrenador.

Leandro Paredes estuvo apenas 16 minutos en cancha y salió por una molestia en el isquiotibial derecho. @leoparedes20

Boca respondió a los dos goles de Instituto

El equipo cordobés generó peligro desde el comienzo. Álvaro Montero evitó un gol de Giuliano Cerato, pero a los 13 minutos Fernando Alarcón abrió el marcador con un remate bajo después de un rechazo a un tiro libre enviado al área.

Boca encontró la igualdad a los 22, en una jugada que comenzó con un error de Marcos Ledesma. El arquero capturó un centro, pero perdió la pelota al caer, y Valencia se interpuso en el intento de despeje de Alarcón para establecer el 1-1.

La pelota parada volvió a darle ventaja a Instituto apenas iniciado el complemento. A los dos minutos, Leonel Mosevich cabeceó tras un córner y Galván, sin marca, definió ante Montero para poner el 2-1.

Arruabarrena movió el banco y encontró una respuesta rápida. Merentiel ingresó por Valencia y, un minuto después, recibió un pase de Lautaro Blanco y definió a la carrera frente a la salida de Ledesma para sellar el 2-2.

Boca tuvo oportunidades para completar la remontada. Sebastián Villa remató junto al poste luego de una jugada de Leonel Flores, mientras que, sobre el cierre, Ledesma rechazó un disparo de Carlos Palacios.

El resultado dejó al Xeneize con 51 puntos en la tabla anual y 21 en la Zona B. Instituto, por su parte, llegó a 26 unidades y se mantuvo al frente de la Zona A.