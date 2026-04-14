El Atlético Madrid se prepara de cara a una batalla ante el Barcelona, mientras que el Liverpool buscará en Inglaterra dar vuelta la historia frente al PSG, vigente campeón. Estos partidos definirán los primeros semifinalistas de la Champions League 2025/26.

Se definen los semifinalistas de la Champions League: Barcelona buscará la remontada ante el Atlético de Julián Álvarez

Los primeros dos semifinalistas de la actual edición de la Champions League se definirán este martes, cuando el Atlético Madrid reciba al Barcelona en el duelo de españoles y el Liverpool de Inglaterra al París Saint-Germain de Francia.

Ambos partidos, que están programados para las 16, apuntan a ser más que entretenidos ya que ambas llaves están lejos de ser liquidadas.

El Atlético Madrid , que es dirigido por el argentino Diego Simeone y que además cuenta entre sus filas con Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez , consiguió un muy buen triunfo por 2-0 en la ida .

En dicho encuentro, el Atlético se impuso gracias al golazo de tiro libre de Álvarez, mientras que el encargado de sellar el 2-0 final fue el noruego Alexander Sorloth .

De esta manera, el equipo de la capital española está muy cerca de volver a meterse en las semifinales de la Champions League por primera vez desde la temporada 2016/17 , cuando cayó ante el Real Madrid .

Sin embargo no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado estará el Barcelona, que cuenta con una delantera temible que está conformada por el brasilero Raphinha, el polaco Robert Lewandowski y su gran estrella, el español Lamine Yamal.

Ambos equipos ya protagonizaron una serie mano a mano esta temporada, por las semis de la Copa del Rey, y quedó en manos del Atlético Madrid, que se impuso con un global de 4-3.

Liverpool va por la remontada de local ante el imparabale PSG

A la misma hora el Liverpool recibirá en el estadio de Anfield al Paris Saint-Germain, que es el vigente campeón, en busca de una goleada que le permita dar vuelta la serie.

La ida terminó 2-0 a favor de los franceses, que se impusieron gracias a los tantos del francés Désiré Doué y del georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Si bien el Liverpool está teniendo una muy floja temporada que está marcada principalmente por su irregularidad en la Premier League, el equipo inglés apuesta todas las fichas en esta Champions League, por lo que no hay que darlo por muerto.

Por otra parte, el miércoles se definirán las otras dos llaves correspondientes a los cuartos de final. En una de ellas, el Arsenal de Inglaterra recibirá al Sporting Lisboa de Portugal, equipo al que derrotó 1-0 como visitante en la ida.

Además, el Bayern Múnich de Alemania jugará en su estadio ante el Real Madrid de España, con el objetivo de liquidar la serie que comenzó con su triunfo a domicilio en el país ibérico por 2-1.

El cronograma y horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final

Martes 14/4:

Atlético Madrid - Barcelona, a las 16

Liverpool - Paris Saint-Germain, a las 16

Miércoles 15/4: