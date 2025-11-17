A falta de 4 partidos, así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura







Conocé cómo serían, por ahora, los partidos de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025. Algunos cambiarán al finalizar los cuatro partidos restantes de hoy.

El Torneo Clausura 2025, el certamen de la Liga Profesional del que surgirá el segundo campeón del año en el fútbol argentino, avanza a paso firme y así están los cruces de playoffs, por ahora.

Luego de 16 fechas en la fase de grupos, los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a la etapa de eliminación directa, que comenzará en octavos de final.

Los partidos que restan jugarse hoy son: Barracas Central vs. Huracán (Zona A) | Hora: 17:00

Belgrano vs. Unión (Zona A) | Hora: 17:00

Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A) | Hora: 17:00

Platense vs. Gimnasia (Zona B) | Hora: 19:30

Torneo Clausura: así están los cruces de playoffs, por ahora Boca (1A) vs. Sarmiento (8B)

Rosario Central (1B) vs. Estudiantes (8A)

Racing (2A) vs. Talleres (7B)

Lanús (2B) vs. Tigre (7A)

Unión (3A) vs. River (6B)

Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)

Central Córdoba (4A) vs. San Lorenzo (5B)

Vélez (4B) vs. Argentinos Juniors (5A) Así se disputará la fase de playoffs Octavos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.

Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.

Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.

Final: se juega en cancha neutral.

Descensos: son dos, uno por promedio y otro por Tabla Anual.

Se mantiene la cantidad de 30 equipos en Primera, porque hay dos ascensos (el primero confirmado, Gimnasia de Mendoza).

