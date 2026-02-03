Patricia Bullrich anticipó el clima de las sesiones extraordinarias con un mensaje al Congreso + Seguir en









La senadora de La Libertad Avanza publicó un mensaje en redes antes del arranque formal de las extraordinarias, en las que el oficialismo buscará avanzar con la reforma laboral y la agenda de seguridad.

Patricia Bullrich envió un mensaje de cara a las sesiones extraordinarias. Senado

En el comienzo del período de sesiones extraordinarias en el Congreso, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, publicó un mensaje en su cuenta de X destacando el arranque de la agenda legislativa.

En su publicación Bullrich afirmó: “Hoy arranca. Estamos listos para hacer a la Argentina grande otra vez. El Congreso más reformista de la historia”, en referencia al inicio de la actividad parlamentaria que impulsa proyectos oficiales como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad.

El mensaje fue difundido en la mañana previa al inicio formal de las sesiones extraordinarias, que fueron convocadas por decreto presidencial y se extenderán hasta fines de febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2018294142225281236?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2018294142225281236%7Ctwgr%5Ebbcda848e0a77cc0c8c43fd5314cb1fc4d7985fa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fel-mensaje-de-patricia-bullrich-antes-del-arranque-de-las-sesiones-extraordinarias-en-el-congreso-nid03022026%2F&partner=&hide_thread=false Hoy arranca. Estamos listos para hacer a la Argentina grande otra vez. pic.twitter.com/9I7wfhi8Ud — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 2, 2026 Bullrich también tiene previsto reunirse este martes con jefes de bloques dialoguistas para avanzar en acuerdos previos al tratamiento de la iniciativa en el Senado, en medio de negociaciones sobre puntos del texto que concentraron tensiones en las últimas semanas.

Patricia Bullrich busca sellar apoyos clave antes del debate de la reforma laboral en el Senado La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezará este martes a partir de las 15 una reunión con senadores de su espacio y representantes de bloques dialoguistas para avanzar en acuerdos de cara al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta.

Martín Menem Patricia Bullrich y Diego Santilli Patricia Bullrich, junto a Martín Menem y Diego Santilli. La iniciativa forma parte de los principales proyectos que componen la agenda del Gobierno para el período de sesiones extraordinarias, y el oficialismo reconoce que no dispone de una mayoría propia. Por esa razón, busca consolidar respaldos tanto de fuerzas provinciales como de la Unión Cívica Radical y otras bancadas no kirchneristas antes de que el texto llegue al recinto. Fuentes parlamentarias señalaron que el encuentro permitirá evaluar el estado de las negociaciones y analizar observaciones presentadas por distintos bloques sobre aspectos específicos de la reforma, con el objetivo de reducir diferencias antes del debate en general y del tratamiento artículo por artículo.