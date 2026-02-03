Tras un nuevo desgarro, todas las lesiones de Sebastián Driussi desde su vuelta a River + Seguir en









El delantero predilecto de Gallardo volvió a lesionarse y estará otra vez un tiempo considerable fuera de las canchas. Esto genera una gran preocupación en un River sin goles y ahora casi sin delanteros. ¿Llegó el momento de apostar por el juvenil Ruberto?

Tras un nuevo desgarro, todas las lesiones de Sebastián Driussi desde su vuelta a River

Sebastián Driussi volvió a sufrir una lesión en River, la sexta desde su regreso hace poco más de un año, y estará de baja por cerca de tres semanas, con lo que se perderá al menos cuatro partidos, tres del Torneo Apertura y el debut por Copa Argentina.

En la tarde del lunes se confirmó que, ante Rosario Central, Driussi sufrió un desgarro de grado 1 en el isquiotibial de la pierna izquierda que le demandará aproximadamente 21 días de recuperación.

Por lo tanto, en ese lapso se perderá los partidos ante Tigre, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield por el Apertura, mientras que también será baja en el debut por Copa Argentina ante Ciudad Bolívar.

Driussi, que lleva seis meses sin meter un gol oficial, suma ya 150 días fuera de las canchas por lesiones desde su vuelta a River, que pagó por el 10 millones de dólares. En ese tiempo se perdió 22 partidos.

Recordemos que el último gol del delantero con la camiseta de River fue el 21 de agosto de 2025 ante Libertad, por la Copa Libertadores. Desde entonces acumula 13 partidos jugados sin convertir.

Las lesiones de Sebastián Driussi desde que volvió a River: 1/1/2025 al 27/1/2025: Falta de condición, 27 días (1 partidos sin jugar, vs Platense)

6/3/2025 al 26/3/2025: Desgarro miofascial, 21 días (3 partidos sin jugar, vs Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y Ciudad Bolívar)

18/6/2025 al 12/8/2025: Esguince de tobillo, 56 días (7 partidos sin jugar, vs Monterrey, Inter de Milán, Platense, Instituto, San Lorenzo, San Martín de Tucumán e Independiente)

18/9/2025 al 8/10/2025: Desgarro muscular en el isquiotibial izquierdo, 21 días (6 partidos sin jugar, vs San Martín de San Juan, Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Palmeiras, Rosario Central y Racing)

27/10/2025 al 9/11/2025: Distensión en el isquiotibial izquierdo, 12 días (1 partido sin jugar, vs Gimnasia de La Plata)

1/2/2025: Desgarro de grado 1 en el isquiotibial de la pierna izquierda, estará al menos tres semanas sin jugar en los que River jugará 4 partidos (vs Tigre, Argentinos Juniors, Ciudad Bolívar y Vélez Sarsfield). ¿River buscará un delantero en el mercado de pases? Ante esta lesión, River solamente quedó con dos delanteros profesionales de experiencia en su plantel (Colidio y Salas), una cifra muy corta. Quizás sea momento para que Marcelo Gallardo apueste por el juvenil Agustín Ruberto, quien supo ser el goleador del Mundial Sub-17 en 2023. En tanto, en la conferencia de prensa tras el partido ante Rosario Central, el entrenador se encargó de aclarar que no hay un delantero que le guste en el mercado de pases. ¿Cambiará de opinión ahora tras una nueva lesión de Driussi?