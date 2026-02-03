Nueva baja en la Selección argentina de cara a la Finalissima ante España: el jugador clave que se perderá el partido decisivo + Seguir en









En las últimas horas se confirmó la lesión de un jugador de la Selección Argentina, que no llegaría en condiciones al partido clave de marzo en Qatar.

Nuevo dolor de cabeza para Lionel Scaloni. El mediocampista Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular, según anunció Real Betis este martes, y en Europa aseguran que tendrá para dos meses de recuperación. De esta manera, se perdería la esperada Finalissima que jugará la Selección Argentina ante España, programada para el 27 de marzo en Qatar.

Así, Scaloni sumó una nueva baja en la Selección tras la dura lesión de rodilla que sufrió Juan Foyth. Para Lo Celso el momento es más que inoportuno, porque también lo hará perder terreno en la carrera por ganarse un lugar en la lista definitiva de Scaloni para el Mundial de 2026. Cabe recordar que el jugador ya se perdió la posibilidad de disputar la Copa del Mundo de Qatar.

Según comunicó el conjunto andalúz, el futbolista de 29 años padece una "lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK", disputado el pasado 22 de enero, cuando duró solo cinco minutos en cancha.

A su vez, desde la institución remarcaron que su regreso a las canchas no tiene fecha establecida y dependerá de cómo evolucione el proceso. No obstante, en el país europeo ya preven que no será antes de los dos meses.