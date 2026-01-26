Donald Trump ha dicho que no asistirá a la 60ª edición de la Super Bowl el 8 de febrero, arremetiendo contra los "terribles" artistas que actuarán en el evento. Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo de este año, una decisión que ha llevado a los asesores de Trump a decir que agentes del ICE estarán presentes en el "vergonzoso" evento. Por otra parte, Green Day actuará en la ceremonia de apertura y Charlie Puth cantará el himno nacional de Estados Unidos.
Donald Trump no asistirá a la Super Bowl y apuntó contra Bad Bunny y Green Day: "Soy anti-ellos"
Ambos artistas han sido críticos con Trump, ahora el mandatario estadounidense confirmó que no asistirá al evento deportivo.
-
Así es ICE, la policía migratoria de Trump
-
China le responde a Trump: el acuerdo comercial con Canadá "no apunta contra terceros"
Trump hizo comentarios al New York Post, diciendo que el Levi's Stadium está "demasiado lejos" y atacando a Bad Bunny y Green Day, que son críticos vocales de él y su Administración. "Soy anti-ellos", dijo de los músicos. "Creo que es una elección terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible".
Las críticas de Bad Bunny y Green Day a Donald Trump
Bad Bunny, que lideró las escuchas globales en 2025 por delante de Taylor Swift, y cuyo álbum "Debí Tirar Más Fotos" entró en nuestro Top Álbumes de 2025, dijo previamente a sus fans que no viajaría a Estados Unidos durante su gira mundial debido al temor a que agentes del ICE hicieran redadas en sus conciertos.
Esto ha llevado a los seguidores de MAGA a anunciar que organizarán un evento rival que se emitirá a la misma hora, llamado The All-American Halftime Show.
En cuanto a Green Day, nunca han evitado llamar la atención sobre Trump y su Administración. El grupo de punk liderado por Billie Joe Armstrong, tiene un historial detallado cuando se trata de criticar a Trump.
En 2016, Armstrong comparó a Trump con Hitler en la revista de rock británica 'Kerrang!' y lideró cánticos anti-Trump en conciertos, gritando: "Ni Trump, ni KKK, ni Estados Unidos fascista". La banda también cambió la letra de su exitosa canción 'American Idiot', intercambiando repetidamente la línea "I'm not part of a redneck agenda" por "I'm not part of the MAGA agenda", más notablemente durante el Dick Clark's New Year's Rockin' Eve en 2023 y en Coachella el año pasado.
- Temas
- Donald Trump
- Super Bowl
Dejá tu comentario