Tragedia en Santa Cruz: murió un árbitro en un accidente en la ruta 3

Una camioneta que trasladaba árbitros pampeanos volcó tras un partido en el sur del país. Murió uno de ellos y los otros tres resultaron heridos.

El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 3, al norte de Santa Cruz, cuando la terna arbitral regresaba a La Pampa tras dirigir un partido en Río Gallegos.

Una terna arbitral que regresaba a La Pampa protagonizó un trágico accidente vial sobre la Ruta Nacional 3 , en el norte de la provincia de Santa Cruz , cuando el vehículo en el que viajaban volcó tras dirigir un partido en Río Gallegos, lo que provocó la muerte de un árbitro de 24 años y dejó a otros tres heridos.

Según fuentes, el siniestro vial se produjo luego del partido que disputaron Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti. Tras cumplir con su labor arbitral, los cuatro jueces emprendieron el regreso hacia La Pampa cundo el vehículo en el que se trasladaban sufrió un violento vuelco cerca de la ciudad de Caleta Olivia.

El accidente ocurrió en un tramo ubicado al norte de la provincia de Santa Cruz y tuvo consecuencias fatales. Por causas que son materia de investigación, la camioneta perdió el control y terminó impactando fuera de la calzada.

En el rodado se desplazaban Cristian Rubiano , árbitro principal del encuentro, junto a sus asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz , además de Emanuel Leguizamón , quien se desempeñaba como cuarto árbitro. Todos formaban parte de la delegación arbitral que había dirigido el encuentro correspondiente a la jornada dominical.

Emanuel Leguizamón, de 24 años, se desempeñaba como cuarto árbitro y fue la víctima fatal del accidente vial.

Las primeras pericias establecieron que Rubiano era quien conducía la camioneta al momento del accidente.

Como consecuencia del vuelco, Rubiano sufrió una fractura en una pierna y distintos traumatismos, mientras que los asistentes Pereyra y Muñoz presentaron heridas en la cabeza y golpes de diversa consideración. Emanuel Leguizamón, en tanto, fue reconocido como la víctima fatal del siniestro.

Los tres árbitros sobrevivientes fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde permanecían internados bajo observación médica, a la espera de un parte oficial que detalle su evolución clínica.

accidente arbitros santa cruz La camioneta en la que viajaban los cuatro árbitros volcó cerca de Caleta Olivia; el siniestro dejó un muerto y tres heridos.

El mensaje de Liga Profesional tras la tragedia

La muerte de Leguizamón generó una fuerte conmoción en el ámbito del fútbol argentino. A través de sus redes sociales, la Liga Profesional expresó su pesar y anunció un homenaje en su memoria.

Embed Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la #LPF se llevará a cabo un minuto de silencio.



La familia de la Liga le hace llegar el pésame a… — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 2, 2026

“Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la #LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos", compartió la entidad.

La investigación judicial continúa para determinar con precisión las circunstancias del accidente que volvió a teñir de luto a la actividad arbitral.