Sebastián Battaglia rompió el silencio luego de ser desplazado de Boca

“Al Consejo no le pedí explicaciones, sí aceptaba la decisión de ellos. Estoy agradecido a los jugadores, a la gente que siempre me alentó. Me voy conforme con lo que fue esta etapa, le dejo dos títulos a la institución, hice cosas buenas. Me llevo todo eso”, manifestó Battaglia por primera vez tras ser despedido.

El DT se refirió a Riquelme sin rencores: “Él me dio esta posibilidad de estar al frente del equipo. Hubo diferentes opiniones en este ciclo pero creo que siempre fui muy leal, agarrado a mis valores. A veces hay diferencias que se marcan y yo siempre traté de seguir mi camino”.

Cómo quedó su relación con los jugadores

“Puedo mirarlos a la cara y decirles realmente lo que vivimos, lo que sentimos. Les agradezco por todo el esfuerzo. Sé que si el día de mañana me los cruzo, puedo saludarlos como pasó hoy. Me llevo la lealtad de mis jugadores. El día de mañana podré saludarlos, eso es lo que uno siempre se lleva”, aseguró.

El mensaje de Battaglia para los hinchas

“Para ellos siempre agradecimiento. Alientan en todos lados. La eliminación nos duele a todos, lo viví como jugador. Gané y perdí. Sé lo que significa para ellos la Libertadores. De mi parte siempre quiero lo mejor para el lcub. Hoy me toca cerrar esta etapa, pero siempre estaré agradecido por este cariño”, dijo Battaglia.

