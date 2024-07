Sebastián Villa realizó su primera práctica de fútbol en Mendoza: busca relanzarse con Independiente Rivadavia

View this post on Instagram

En diálogo con Radio Nihuil, el ex Boca dijo que no busca revancha. "Más que revancha, vengo como el ave fénix, estuve por Bulgaria, me fue muy bien también y se me dio esta oportunidad. Tuve ofertas de varios países, pero el fútbol argentino es muy competitivo a nivel mundial. Esta oportunidad es muy importante y vengo a aprovecharla de la mejor manera, vengo a hacer las cosas bien, he crecido mucho y vengo a aportarle al equipo la experiencia que tengo", expresó.

Además, Sebastián Villa blanqueó que desea regresar al seleccionado colombiano, donde jugó en 2018. "Tomé esta decisión porque quiero volver a la selección de Colombia y volver a estar al más alto nivel y el club Independiente Rivadavia me dio esa oportunidad de volver a competir y estar en la elite; así que estoy muy feliz de llegar a esta gran institución", afirmó.