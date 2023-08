Seis jugadores argentinos intervienen en equipo del fútbol de Bulgaria de Primera División

Cinco de los futbolistas nacionales resultaron titulares. Ellos son el arquero Rodrigo García Accinelli (ex Temperley, oriundo de Pehuajó), el zaguero central Franco Ramos Mingo (ex Boca Juniors, nacido en Córdoba), los mediocampistas Thiago Ceijas (ex Boca, de Capital Federal) y Francesco Celeste (ex Los Andes, de Vicente López) y el marcador de punta Luciano Squadrone (ex Estudiantes de La Plata, nacido en Cipolletti), quien marcó uno de los goles, a los 17m. del primer período.