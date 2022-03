El papá de Di María, sin filtro: aseguró que su hijo dejará la selección tras el Mundial

En las últimas horas, el padre del propio futbolista fue más allá y aseguró que Ángel quiere despedirse de la Selección Argentina tras el Mundial de Qatar. "Está en su cabeza. Depende de él. Ojalá pudiera seguir. Por lo que habló, fue su último partido en Argentina. Es Qatar y ya se termina, no va a jugar más para Argentina", expresó Miguel Di María en una entrevista con Radio La Red (AM 910).

Di María, de 34 años, se convirtió en una pieza fundamental del esquema del entrenador argentino Lionel Scaloni, sobre todo luego de la conquista de la Copa América, donde marcó el gol de la final ante Brasil para el 1 a 0 y así conseguir el título.

El padre del futbolista zurdo, quien pasó por el Real Madrid, Manchester United y el PSG, además se refirió a los próximos y últimos años de la carrera de su hijo: descartó el rumor de jugar en Boca y dijo que el deseo de Ángel es terminar su carrera en Rosario Central.

"No sé, no escuché nunca eso. No sé si es venir a Boca. Su idea es venir a Central lo que le quede y terminar la carrera. Por ahora es eso", afirmó Miguel Di María, echando por tierra la posibilidad de que su hijo sea jugador "xeneize".

Ángel Di María surgió de las divisiones inferiores de Rosario Central, pero muy joven emigró al Benfica de Portugal, desde donde luego continuó su carrera en los clubes más importantes de Europa.

"Ya lo ha dicho. Ojalá lo pueda lograr. Es lo que le falta. Se fue muy chico de acá y no disfrutó nada. Yo quisiera que juegue uno o dos años más en Europa y después se vuelva. Recién tiene 34 años, todavía tiene carrera. Se cuida mucho. Tiene para seguir jugando", indicó.