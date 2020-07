Sergio "Maravilla" Martínez ya tiene rival para su retorno al boxeo

View this post on Instagram

2 años y 2 meses han pasado desde aquel lunes 28/04/18, a las 10 am entré al gym de @tr_boxingworldwide Por única vez charlamos serios, congeniamos en ideales, principios y valores y sobretodo BUSQUEDA DE OBJETIVOS. Codo a codo comenzamos a trabajar… “En silencio“ Como debe ser. Entendiendo la misma filosofía, “la recompensa es el camino a recorrer, comenzó en el instante mismo en que pise el Detroit Gym”. Idas y venidas hubo muchas, Intentos de combateotros tantos. Pero nadie muere en vísperas, por fin ya hay fecha, no es otra que el 22/08/20. Ahora a continuar ésta maravillosa aventura y recuerden… Estoy en el camino “yo, ya gané”