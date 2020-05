Kyrgios y una fuerte confesión: "Tengo sexo con mis fanáticas cada semana"

Número 40 del ranking, Kyrgios realizaba una transmisión online de su partida de Fortnite con aficionados que le realizaban preguntas. Uno de ellos quiso saber saber si alguna vez había tenido sexo con una de sus fanáticas.

"Si no estoy saliendo con alguien, sí. Es algo de cada semana", confesó el nacido en Camberra en 1995. Recientemente se separó de Anna Kalinskaya, una de las top 100 rusas. "¿Qué pasó con ella? Nada. Simplemente fuimos por caminos separados. Lamentablemente, las cosas no funcionaron", aceptó el australiano.

Incluso, Kyrgios contó una particular historia. En uno de sus encuentros ante el suizo Roger Federer, vio a una apuesta mujer en una de las tribunas. "Estaba jugando y me sentí atraído por ella. Dije: 'maldición'. Me dieron ganas de invitarla a tomar algo".