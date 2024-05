Siguen las internas políticas en Independiente: cantos contra la Comisión y adelantamiento de elecciones

En la previa del partido ante Vélez en el Libertadores de Amárica la parcialidad "roja" volvió a hacer notar a la dirigencia que no están de acuerdo como están manejando el club. Cánticos y panfletos pidiendo "Elecciones ya".

La mala elección de los directores técnicos, con un entrenador alterno ante la salida de Carlos Tevez , el presente del equipo que no logró clasificar ni a las fases finaes de los dos últimos torneos ni a una copa a nivel sudamericano y la desidia dirigencial para encauzar el rumbo, resultaron como una fórmula química para que la gente explote cpontra la comisión directiva, pidiendo que se anticipen las elecciones.

Para colmo, el "Rojo" no comenzó bien el Torneo de la Liga. Llegó al partido ante Vélez con ubna categórica derota como local ante Talleres y con un deslucido empate frente a Platense.

Además, en los ingresos al estadio circularon panfletos que decían: "Grindetti se terminó la luna de miel. Elecciones Ya!!!". Otro llamaban a juntarse tras el partido paraprotestar: "Si te duele este presente de independiente, cuando termine el partido todos al hall".

INDEPENDINTE PANFLETOS.jpg Algunos de los panfletos que tiraron los hinchas en las inmediaciones y dentro del estadio contra la comisión directiva. @OKDobleAmarilla

Problemas financieros

Ante este panorama la directiva del club sigue padeciendo los problemas financieros que lo perjudican de cara al próximo mercado de pases.

En los últimos tiempos, Independiente recibió algunas inhibiciones por parte de FIFA, debido a que no abonaron viejas deudas que dejaron las presidencias de Julio Comparada, Javier Cantero y Hugo Moyano. Y ahora surgió una nueva: Mazatlán, equipo mexicano, le reclama el pago del pase del arquero Sebastián Sosa. Si bien la deuda inicial era de u$s96 , ascendió a 116 mil de la misma moneda por los intereses que se generaron en la demora del abono.

A raíz de esta situación, que se transforma en la quinta inhibición que recibe Independiente, los dirigentes no podrán incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases, a menos de que licúen la deuda que asciende a un total de u$s 7.389.000. De todas maneras, la venta de Ayrton Costa a Royal Antwerple permitiría reducir el importe a u$s 4.889.000, siempre y cuando utilicen el dinero para subsanar lo pendiente con otras instituciones y/o jugadores.

Peidio de Tocalli

Hugo Tocalli dirigió el primero de sus tres partidos en Independiente tras la salida de Carlos Tevez y el ewuipo cambió la cara por completo con el "refresco" por la inclusión de varios juveniles. Si bien el Rojo s+ólo sacó un empate, demostró una mejoría en el juego, mayor cokpromiso y hasta hizo méritos como para quedarse conlos tres puntos.

Tras el 1-1, el DT interino expresó: "Me quedo con que los jugadores entendieron el mensaje en tan solo una semana de trabajo. Nos faltó la claridad para definir, pero es lo que estamos buscando".

Tocalli se refirió a la búsqueda del nuevo entrenador de Independiente y descartó la posibilidad de seguir más allá de estos últimos partidos antes del parate por Copa América. "No hay posibilidades de que me quede hasta diciembre. Hoy en TV dijeron que soy el DT más viejo del mundo. Ya estoy grande, pero tengo fuerzas para levantarme todos los dias 5.30 y ver a la Reserva e Inferiores", sentenció.

También hizo un llamado a los directivos: "Mi única exigencia a los dirigentes fue que el DT que llegue tiene que mirar a las Inferiores”. En ese sentido, el entrenador afirmó que Santi López "jugó su mejor partido en Primera" y también elogió al debutante Millán: "Estábamos seguros de lo que había hecho en la semana, pero no es fácil que debute y jugar los 90 minutos".

Y cerró diciendo:"Me quedé con ganas de poner a Parmo y poner a los chicos que faltaban poner, pero tengo que pensar en el club. Hay momentos para poner a los chicos, no quiero poner a un chico en momentos difíciles y que ese chico se queme", cerró.