Simeone, descolocado ante una pregunta sobre sexo en la TV española

“¡¿4 al mes?! No, 4 al mes, no...”, comentó el padre de Giovanni, Gianluca, Giuliano, Francesca y Valentina. Una sola palabra generó nuevamente su incredulidad ante lo que estaba escuchando: “¿Menos?”. “No, 4 al mes no, no, no... No puede jugar en mi equipo”, explotó Simeone en un comentario que generó otra fila de risas entre los conductores del ciclo español.

Yendo más allá, quisieron indagar en la producción personal: “¿Al menos estamos hablando de 15 al mes?”. “No, no, no voy a decir, pero tenemos una media buena”, remató el ganador de ocho títulos en el Colchonero, jocoso.

atletico madrid-cholo simeone.jpeg

La continuidad en el Atlético de Madrid

El director técnico de 53 años analizó lo que dejó la última temporada, que podría haberle puesto fin a su camino en el fútbol español: “Lo peor que escuchaba era que el ciclo estaba cumplido. Y que todo lo que estaba sucediendo de acá para adelante iba a ser todo malo. Obviamente, me junté y hablé con mucha gente experimentada. Muchos me decían que era un momento para que me vaya. Yo decía: ¿Me voy a ir ahora del Atlético de Madrid?”.

El entrevistador quiso confirmar su afirmación de que había personas que le hablaban de un posible alejamiento tras finalizar en el último lugar del Grupo B de la Orejona y quedarse sin certamen continental por lo que restó del curso: “Sí, claro. Algunos amigos con los yo hablaba para saber qué les parecía mi momento. Me decían que era un momento para irme porque ya le había dado mucho al Atlético y ahora las cosas iban mal, pero yo entendía que no me podía ir. Y me decían: ‘Bueno, por ahí no te sale bien lo que vos pensás porque sos muy cabeza dura’. Después, me terminaron llamando para decirme que tenía razón”.

Alejado de los rumores que lo veían lejos de la capital española, Simeone habla en presente cuando se refiere a João Félix, quien debe regresar al Rojiblanco después de terminar su cesión de media temporada en Londres: “Si no tiene lugar en el Chelsea, tendrá que volver al Atlético porque es un jugador del club y trabajará con nosotros. Nosotros estaremos dispuestos a darle lo mejor para que pueda mejorar en lo que creemos que es importante. Tiene unas condiciones enormes: cabecea bien, golpea bien de izquierda y derecha, es técnico, tiene visión de juego y es inteligente”.