Las duras critícas de Latorre y la prensa española contra Simeone tras la eliminación de la Champions

El Atlético Madrid de Diego Simeone perdió 1-2 ante un equipo inferior y sin historia como el RB Leipzig alemán en Portugal y se terminó su sueño de ganar la Champions League. En el cierre de la transmisión oficial, por Fox Sports, Diego Latorre, exfutbolista y actual analista, dejó una crítica concluyente sin nombrar al director técnico argentino: "Una cosita más, ganar como sea no existe, no existe. No hay que irse atrás del enunciado".