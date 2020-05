Federación de tenis de Francia organiza subasta para asistir al servicio de salud

View this post on Instagram

#TENNISSOLIDAIRE Le tennis français se mobilise pour les soignants à travers une vente aux enchères. Lors de cette vente, près de 100 lots seront ainsi proposés, parmi lesquels : - Une heure de tennis sur un court de la FFT avec un(e) champion(ne). - Une journée permettant de suivre un espoir du tennis français au Centre National d’Entraînement. - Des maillots de Fed Cup et de Coupe Davis dédicacés par les joueuses et les joueurs de l’équipe de France. - Des raquettes, des tenues complètes, des polos, des tee-shirts appartenant à des champion(nes). Accessible sur www.drouotonline.com/tennissolidaire