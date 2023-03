Suecia se rebela y rechaza al VAR

Suecia le dijo "no" al VAR.

Según se informó, 18 de 32 clubes de máximo nivel del fútbol sueco decidieron por votación no implantar el videoarbitraje , y de esta forma se pospuso un sistema que ya se usó en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 .

“El VAR, con el sistema actual, tiene pocas posibilidades de entrar en el fútbol sueco. Somos un movimiento popular con mayoría de afiliados, entonces es muy raro que vayas en contra de esa voluntad”, afirmó John Pettersson, miembro de SFSU.

Un sistema en el centro de la polémica

El VAR, aprobado por la FIFA en 2016, fue progresivamente incorporado en las diferentes competencias, tanto de clubes como de selecciones, aunque no consiguió apoyos de los seguidores del fútbol. Es que, aunque proponía una verificación de las jugadas polémicas que el juego pudiera generar, terminó provocando mayor controversia, por llamados al árbitro a revisar acciones que no terminan de aclararse, y en otras muy evidentes, no convocando al hombre de negro. Incluso en los fuera de juego persisten dudas por el sistema de líneas usado para clarificar si un jugador está efectivamente adelantado.

En Argentina, el VAR se implementa, no en cada estadio, sino directamente desde el predio de la AFA en Ezeiza, donde se siguen todos los partidos de la Liga Profesional.

Incluso se aduce que el fútbol, por su carácter interpretativo, es refractario a la introducción de métodos que pretenden hacerlo "científico". Se añade que muchas jugadas deben ser evaluadas en contexto, más que repetidas decenas de veces, como propone el cuestionado sistema.