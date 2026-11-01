Superclásico Boca vs River: cómo llegan Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio al duelo y qué dicen sus historiales

El Vasco acumula experiencia como jugador y entrenador, mientras que el León buscará trasladar su exitoso recorrido en la cancha a su primera experiencia desde el banco.

Este domingo, desde las 15, Boca y River se enfrentarán en la Bombonera por un nuevo Superclásico, con objetivos importantes en juego para ambos equipos. En los bancos estarán Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio, dos protagonistas con recorridos muy diferentes frente al clásico rival: uno ya lo vivió desde los dos lados de la línea de cal y el otro tendrá su estreno como entrenador.

El encuentro puede resultar determinante para el semestre. El Xeneize buscará afirmarse en la pelea por el título de la tabla anual, mientras que el Millonario necesita una victoria para mantener sus aspiraciones de clasificación a la Copa Libertadores 2027. En ese contexto, los antecedentes de sus entrenadores también forman parte de la previa.

La relación del Vasco con el Superclásico comenzó durante su etapa como futbolista de Boca. Entre 1994 y 2000 disputó 12 partidos frente a River , con un balance de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Su recorrido incluyó momentos de todo tipo. En su primer enfrentamiento, un empate sin goles en el Monumental por la Supercopa de 1994, recibió una tarjeta roja. Años después pudo convertir frente al conjunto de Núñez, en la victoria xeneize por 3-2 correspondiente al Clausura 1998.

Como director técnico, Arruabarrena también tuvo varios enfrentamientos ante el Millonario. Desde el banco de Boca se cruzó en siete oportunidades con el equipo de Núñez, con dos triunfos, tres empates y dos derrotas .

El Vasco fue protagonista de la serie entre Boca y River por la Copa Libertadores 2015, marcada por el episodio del gas pimienta.

Sin embargo, ese registro quedó atravesado por dos eliminaciones especialmente dolorosas para el Xeneize. La primera ocurrió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 y la segunda en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, en una serie que quedó marcada por el episodio del gas pimienta en la Bombonera.

Ponzio y sus números frente al Xeneize

Del otro lado, Leonardo Ponzio construyó un historial mucho más extenso contra Boca, aunque exclusivamente como jugador. El actual entrenador interino de River disputó 40 Superclásicos, con 19 victorias, 11 empates y 10 derrotas.

Al igual que Arruabarrena, el exmediocampista también convirtió dos goles frente al clásico rival, ambos en el Monumental. Además, recibió una expulsión durante su trayectoria en este tipo de encuentros.

De todos modos, para analizar sus estadísticas es necesario distinguir entre los compromisos oficiales y los amistosos. De los 40 partidos disputados, 23 fueron oficiales, con ocho triunfos, nueve igualdades y seis derrotas. Los otros 17 correspondieron a amistosos de verano, donde consiguió 11 victorias, dos empates y cuatro caídas.

Leonardo Ponzio acumuló 40 enfrentamientos ante el Xeneize durante su carrera profesional. El Litoral

Entre todos esos enfrentamientos hay uno que ocupa un lugar especial en la historia del fútbol argentino. Se trata de la final de la Copa Libertadores 2018, cuando River derrotó a Boca en Madrid y Ponzio llevó la cinta de capitán. Ese mismo año, el León también formó parte del equipo que conquistó la Supercopa Argentina frente al conjunto xeneize.

Un Superclásico especial para los entrenadores

La previa tendrá un condimento particular por el lugar que ocuparán ambos protagonistas. Arruabarrena cuenta con antecedentes como jugador y director técnico, mientras que Ponzio deberá afrontar por primera vez un partido de estas características desde el banco de suplentes.

El exvolante millonario buscará trasladar su experiencia en los clásicos a su nueva función, con el recuerdo de una etapa en la que fue protagonista de algunos de los triunfos más importantes de River ante su máximo rival.

Para el Vasco, en cambio, será otro capítulo de una extensa historia frente al equipo de Núñez. Los números muestran recorridos distintos, pero este domingo ambos tendrán una nueva oportunidad de dejar su marca en uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.