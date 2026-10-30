Atención Boca: dos titulares de Atlético Mineiro se lesionaron a tres semanas de la final de la Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









El equipo brasileño tuvo que hacer dos modificaciones por fuerza mayor en el último partido y uno de ellos llegaría con lo justo al duelo decisivo por la copa internacional.

Atlético Mineiro sufrió dos bajas previo a la final de la Copa Sudamericana frente a Boca. En este caso, el que se retira en camilla es Vitao.

Atlético Mineiro perdió este jueves por la noche frente al Cruzeiro, en condición de local, por 1 a 0. Aún así, la peor noticia para el entrenador argentino Eduardo Domínguez fueron las bajas de dos jugadores titulares: Vitao, defensor central por derecha, y Reinier, delantero centro.

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Por parte del zaguero de 18 años, tuvo que retirarse del campo de juego en ambulancia luego de chocar durante el segundo tiempo contra su propio arquero, Gabriel Delfim. El golpe, que afectó al rostro del jugador, lo dejó tirado en la cancha durante varios minutos sin poder moverse. Ante esta situación, ingresaron los cuerpos médicos a ayudarlo y posteriormente lo retiraron en camilla, debido a que no podía hacerlo por sus propios medios.

La ambulancia ingresando para ayudar a Vitao. Según indicó Geglobo, la preocupación de los “Galos” pasaba por una lesión en la zona cervical del futbolista, la cual se descartó y resolvieron que el mal momento se debió a una contusión muscular. Finalmente, ya fue dado de alta para comenzar la recuperación, sin fecha estimada de regreso, aunque se cree que podrá ser parte de la final del próximo 21 de noviembre, frente a Boca, en Barranquilla.

Reinier, el que más preocupa en Atlético Mineiro A 10 minutos de la lesión de Vitao, Reinier tuvo que pedir asistencia para retirarse del terreno de juego ya que no podía apoyar su pie. Si bien todavía no difundieron una información oficial al respecto desde el club, según los medios brasileños el delantero tiene todos los síntomas de haber sufrido un desgarro.

Ante este panorama, aún a confirmar, podría tratarse de una baja con una duración aproximada de tres semanas, la misma cantidad de tiempo para que comience la final de la Copa Sudamericana.

Reinier, tirado en el suelo. Olé En caso de verse obligado a cambiar los jugadores titulares para la final, la primera opción para Eduardo Domínguez sería optar por poner a los que los reemplazaron en el último encuentro. Por Vitao ingresó Léo Duarte, quien sumó minutos en cuatro de los últimos 10 partidos. En el caso de Reinier, en su lugar entró el delantero de 18 años Cauã Campos Soares, con tan solo 11 partidos en primera. Qué bajas tendrá Boca para la final de la Copa Sudamericana Si bien el Xeneize tiene en mente el Superclásico de este fin de semana, la realidad es que de a poco se empieza a asomar la final en Barranquilla del 21 de noviembre. Luego de que se oficialice la venta de entradas, el Xeneize ya está analizando a los jugadores que se mantienen en plena recuperación con intenciones de llegar. Tomás Belmonte, el único confirmado para llegar a la final. En este caso, los futbolistas que mantienen las expectativas de regresar a las canchas son Tomás Belmonte, quien está evolucionando favorablemente de su intervención quirúrgica en la zona de los meniscos y se prevé que pueda estar en la nómina frente a River; Tomás Aranda, que volvió a los entrenamientos al césped aunque no apresurarán su vuelta; y Adam Bareiro, que no es del todo exigido debido a que el objetivo de los médicos es que su alta para jugar se dé en diciembre.