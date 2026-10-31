Se confirmaron los horarios de las finales de la Libertadores y la Sudamericana + Agregar ámbito en









El organismo sudamericano oficializó la programación de los dos partidos decisivos del continente. Boca enfrentará a Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla, mientras que Estudiantes se medirá con Palmeiras una semana después en Montevideo. Ambos equipos argentinos irán en busca de un nuevo título internacional.

Las finales serán los sábados 21 (Sudamericana) y 28 (Libertadores) de noviembre.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este sábado los horarios de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, que tendrán a Boca y Estudiantes de La Plata como protagonistas. De esta manera, los dos equipos argentinos ya conocen todos los detalles de la programación para los encuentros que definirán los títulos continentales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La primera definición será la de la Copa Sudamericana. Boca enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El encuentro se disputará a las 17.30, según el horario local, y marcará el regreso del Xeneize a una final internacional en busca de volver a conquistar un trofeo fuera del país.

Por su parte, la final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 28 de noviembre, una semana después, desde las 17 (hora argentina). Estudiantes de La Plata se medirá con Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, en un cruce que reeditará una histórica rivalidad entre dos instituciones con una importante trayectoria en el fútbol sudamericano.

Boca y Estudiantes, ante dos desafíos históricos en noviembre Las dos finales tendrán un atractivo especial por los objetivos que persiguen los representantes argentinos. En el caso de Boca, el equipo buscará volver a levantar un título internacional y conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de las consagraciones obtenidas en 2004 y 2005. Enfrente estará Atlético Mineiro, que intentará conseguir por primera vez el certamen.

Estudiantes, en tanto, tendrá la posibilidad de sumar su quinta Copa Libertadores. El conjunto platense ya conquistó el máximo torneo continental en cuatro oportunidades: 1968, 1969, 1970 y 2009. Su rival será Palmeiras, uno de los equipos brasileños más importantes de los últimos años, que irá por su cuarta consagración.

Además, el enfrentamiento entre ambos clubes tendrá un antecedente histórico: ya definieron la Libertadores de 1968, cuando Estudiantes se quedó con el título luego de imponerse en el desempate disputado en el propio estadio Centenario de Montevideo. Con las fechas, las sedes y los horarios confirmados, la Conmebol comienza a completar la organización de las dos grandes citas de la temporada. Serán dos sábados consecutivos de definiciones internacionales, con Boca y Estudiantes como representantes del fútbol argentino y la posibilidad de sumar nuevas estrellas a sus respectivas vitrinas. Los ganadores de ambas competencias, además, se enfrentarán en la Recopa Sudamericana 2027, torneo que reunirá a los campeones de los dos principales certámenes continentales.