River decidió no enviar representantes a la conferencia previa al Superclásico y recibirá una multa + Agregar ámbito en









El Millonario decidió no participar de la habitual conferencia de prensa previa al Superclásico ante Boca y la AFA resolvió suspender el evento.

River no enviará representantes a la conferencia previa al Superclásico y recibirá una multa.

River decidió no enviar representantes a la conferencia de prensa previa al Superclásico ante Boca y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió el evento a menos de 24 horas de su realización. La determinación del club de Núñez tendrá consecuencias económicas, ya que deberá afrontar una multa por incumplir con este compromiso.

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Por su parte, Boca había propuesto a Leandro Paredes y Rodolfo Arruabarrena para participar de la conferencia y representar a la institución ante los medios de comunicación.

La decisión se produce en medio de la tensa relación entre River y la AFA, que suma un nuevo capítulo de conflicto antes del clásico correspondiente al Torneo Clausura 2026. No es la primera vez que el Millonario adopta esta postura: ya había ocurrido durante los ciclos de Martín Demichelis y Marcelo Gallardo.

El comunicado de la AFA por la decisión de River A través de un comunicado, la Liga Profesional de Fútbol lamentó la determinación de River y explicó que la conferencia formaba parte de los compromisos asumidos por los clubes al comienzo de cada temporada.

"El Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual #ConferenciaLPF previa al Boca-River, a menos de 24 horas para su desarrollo", informó la entidad.

El Millonario decidió no participar de la habitual conferencia de prensa previa al Superclásico ante Boca y la AFA resolvió suspender el evento. Según detallaron, la organización del encuentro se venía trabajando desde hacía varios meses y, como sucede en cada edición, estaba prevista la participación de un futbolista de cada equipo. Incluso, en esta oportunidad se había evaluado la posibilidad de que asistieran los entrenadores de ambos clubes. La AFA también señaló que mantenía conversaciones con las dos instituciones desde hacía 15 días para garantizar la realización de la actividad. Sin embargo, aseguró que River dejó de responder a las consultas sobre quién sería su representante. Por último, la Liga Profesional cuestionó la postura del Millonario y recordó que estas conferencias buscan "desdramatizar" la previa de los clásicos, generar contenido de alcance internacional y cumplir con compromisos comerciales que también benefician a los clubes. "La Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es 'rivales, no enemigos'", concluyó el comunicado.