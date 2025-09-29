Telefe anunció que transmitirá el Mundial 2026







La señal confirmó durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro que, después de 16 años, la Copa del Mundo volverá a su pantalla.

Messi y Argentina levantando la Copa del Mundo.

A menos de un año del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Telefe anunció que adquirió los derechos para la transmisión del torneo.

El encargado de confirmar la noticia fue Santiago Del Moro. Luego de entregar el premio al programa con más rating de 2024, que fue para la transmisión de la Copa América 2024 a cargo de la misma señal, adelantó que Telefe también pasará todos los partidos de la Selección argentina por su pantalla.

Esta se convertirá en la primera transmisión de Telefe en un Mundial de Selecciones desde 2010, habiendo retransmitido este año algunos partidos del Mundial de Clubes, así como también de la anterior Copa América y las últimas ediciones de la Copa Libertadores.

Miembro del grupo Viacom, y habiendo hecho grandes inversiones en el deporte en los últimos años, el acceso a los derechos de transmisión por parte de Telefe no fue sorpresivo.

El canal ya se había desempeñado en la última Copa América, disputada en 2024. Además, hace tres años desarrolla transmisiones de los equipos argentinos que disputan la Copa Libertadores.

De esta manera, en 2026, competirá de manera directa con la Televisión Pública, que también adquirirá los derechos, aunque se había informado lo contrario en un primer momento. Con Pablo Giralt como relator, Juan Pablo Varsky en los comentarios y Manuel Olivari como campo de juego, el equipo de transmisión de Telefe cumplió con las expectativas en los últimos años, aunque se espera la llegada de más periodistas y especialistas debido a la alta cantidad de partidos que tendrá la próxima cita mundialista: 104 encuentros. Telefe, que había tenido diversas coberturas con enviados especiales en las últimas ediciones, volverá a transmitir un Mundial de fútbol luego de haberlo hecho en el certamen de Sudáfrica 2010, como última vez. También se había desempeñado en Francia 1998 e incluso transmitió el debut argentino ante Corea del Sur en la Copa del Mundo de México 1986, aún bajo el nombre de Canal 11.