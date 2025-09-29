Volvió a la Fórmula 1: quién es Romain Grosjean, el piloto que esquivó la muerte en un brutal accidente

Tras casi morir en la Fórmula 1, Romain Grosjean tuvo revancha en el Gran Circo y pudo volver a subirse a un monoplaza.

La Fórmula 1 ha tenido grandes tragedias a lo largo de los años, pero también ha evolucionado para reducir las víctimas fatales lo máximo posible. Por eso, en la época actual, los pilotos están más protegidos que nunca y, si bien se ven fuertes impactos que generan preocupación, no se suelen lamentar los hechos sucedidos con fallecimientos inesperados.

El último gran susto que han visto los protagonistas del Gran Circo fue el accidente que sufrió Romain Grosjean , quién en ese entonces, dejó a todos en vilo en medio del Gran Premio de Bahréin 2020.

Era la primera vuelta de la carrera principal, la cuál parecía transcurrir de manera normal hasta que un toque con el vehículo de Daniil Kvyat hizo que su Haas se estrellase a más de 220 kilómetros por hora contra las barreras de seguridad. Las imágenes fueron impactantes para ese entonces, ya que al partirse el monoplaza , el tanque de combustible se rompió y eso ocasionó una bola de fuego que cubrió al vehículo con el piloto dentro.

La preocupación fue total, con la transmisión mostrando el incidente, el cuál duró menos de tres minutos que parecían horas al no ver señales de vida de Grosjean. Finalmente, el piloto de la Fórmula 1 emergió de las llamas al salir por sus propios medios y la rápida intervención del equipo médico fue tan importante como el mono que llevaba puesto y el halo del auto, que no permitieron heridas de mayor gravedad.

Embed - ACCIDENTE ROMAIN GROSJEAN /ROMAIN GROSJEAN CRASH - Formula 1 Bahrain GP

El corredor sólo presentó algunas quemaduras en las manos y en los pies. El hecho de haber sobrevivido a ese impacto dejó perplejos a todos, ya que resistió un choque de 56G, lo que equivale en fuerza a unas tres toneladas y media. Tras el choque, quedaban dos carreras para completar el calendario y Haas decidió reemplazarlo por Pietro Fittipaldi.

El regreso de Grosjean a la F1 de la mano de Haas

Desde allí no volvió a pilotar un Fórmula 1, ya que si bien tenía arreglado para hacer algunos test con Mercedes en 2021, la pandemia truncó sus planes. Eso sí, se mantuvo en el deporte automotor y logró participar en distintos equipos de la IndyCar norteamericana. Ahora, con una nueva chance pudo volver al Gran Circo y su alegría es inmensa.

En Mugello, dónde se celebra el Gran Premio de Italia, Romain Grosjean fue parte de un test de pruebas de Pirelli organizado por Haas F1 Team. Tanto el equipo como todos sus empleados, sus familiares y ex compañeros pudieron presenciar este hecho tan feliz para alguien que logró asustar a todos en 2020.

Grosjean El casco especial que usó el piloto al volver a subirse a un Fórmula 1.

Incluso, pudo utilizar un casco muy especial. El casco que portó durante el test lo diseñaron sus hijos, el mismo iba a ser utilizado en las últimas carreras del año del accidente, por lo cuál estuvo cinco años esperando a ser estrenados en un monoplaza de la Fórmula 1. Finalmente, así pudo ser para su alegría y la de todos sus seres queridos.