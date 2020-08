Calleri, presidente de la AAT, se quejó e hizo un duro descargo pidiendo por la vuelta del tenis

Embed Sr Ministro @ginesggarcia: con todo respeto le cuento que no sólo fuimos pioneros en la presentación de un Protocolo para la vuelta del deporte, sino que lo hicimos el 25 de abril, es decir hace casi 4 meses, y que el mismo fue aprobado por el Ministerio de Salud que usted dirige pic.twitter.com/fyTsDyyN3d — Agustín Calleri (@CalleriOk) August 13, 2020

"Estas declaraciones dañan mucho a toda la familia del tenis argentino, y en particular a las que hacen de nuestro deporte su medio de vida, como por ejemplo los profesores de tenis, quienes no trabajan hace casi 5 meses", aseguró el extenista.

"En nombre de la @AATenis y de todos los que amamos el tenis, le pido respeto y decisión para habilitar la actividad en el AMBA, tal como hicieron 20 provincias del país, sin sufrir consecuencias negativas. A disposición para reunirnos y explicarle aquello que considere necesario", cerró su descargo el presidente de la AAT.

“Ya no sé qué pensar. En el protocolo está claro que no se utilizan los vestuarios y el baño. No se entiende el por qué”, reiteró, con fastidio. Ademas, Calleri afirmó que hasta el momento nadie del Gobierno lo llamó: “El tenis se habilitó en gran parte del país, pero en el AMBA no. Estamos abiertos a todas las reuniones posibles para que esto se destrabe”.