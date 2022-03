Daniil Medvedev dio por terminada la era del Big 4 y es el nuevo número 1 del mundo

Medvedev todavía no ganó ningún torneo este año (fue semifinalista del Abierto de Australia y del ATP 500 de Acapulco) pero se benefició con la especial temporada de Djokovic, quien, tras ausentarse en Melbourne por no estar vacunado contra el coronavirus, volvió al circuito y no pasó los cuartos de final de Dubai.

El serbio ahora es escolta el ranking, seguido por el alemán Alexander Zverev y Nadal, que subió al cuarto lugar en desmedro del griego Stefanos Tsitsipas.

Del sexto al décimo puesto se ubican el ruso Andrey Rublev (+1), el italiano Matteo Berrettini (-1), el noruego Casper Ruud, el canadiense Felix Auger-Aliassime y el polaco Hubert Hurkacz (+1).

Los tenistas argentinos se posicionan de la siguiente manera dentro del top 100: Diego Schwartzman (34º, -1); Federico Delbonis (36º, +1), Sebastian Báez (62, +16), Federico Coria (69º, -7), Francisco Cerúndolo (76), Facundo Bagnis (83, -9) y Guido Pella (100, -3).