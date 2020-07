Franco Davin, contagiado de coronavirus en Miami

View this post on Instagram

Aprendizaje y enseñanza Hay conceptos que emparentamos y muchas veces nos confunden ¿Aprendizaje es sinónimo de enseñanza? No En este momento especial que vivimos, proliferaron los cursos, clases, charlas, etc. por diferentes medios a través de internet. Muchísima gente enseñando, pero ¿Hay muchísima gente aprendiendo? Me refiero a Tenis, hay charlas y cursos de todo tipo, y sé que soy reiterativo, pero pregunto “además de hacer todos los cursos que se ofrecen ¿Hay mucha gente viendo partidos de tenis completos?” Quien tiene más chance de aprender es quien tiene más voluntad de aprender, y el aprendizaje es descubrimiento, es ir en busca de interrogantes para luego ver quien tiene las respuestas (a veces pueden estar en uno mismo). “Si hay un acertijo, para aprender, debo agotar todos mis recursos para intentar resolverlo, si voy directamente a ver las respuestas no hay aprendizaje” y siento que quien se sienta a tomar un curso o escuchar una charla sin ver partidos de tenis antes, no está buscando interrogantes para resolver y aprender mientras se busca la solución, sino solo esperando las respuestas cómodamente. ¿Quieren aprender Tenis? Vean partidos completos e intenten analizarlos, después hagan todos los cursos que puedan, y van a enriquecerse muchísimo. No se aprende desde la comodidad de esperar que todo les sea enseñado @tenisalbamonte #GSM