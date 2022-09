Insólito: dos tenistas se quisieron pelear y el juez tuvo que separarlos

El público presente reprobó a ambos tenistas por su actitud agresiva con un abucheo generalizado en todo el estadio.

CORENTIN MOUTET V ADRIAN ANDREEV TENSE ENDING OF THE MATCH (Orleans Challenger).mp4

Moutet siguió con la pelea en las redes sociales

Horas más tarde, Moutet subió una historia a Instagram en la que daba su versión de los hechos. “No quiero disculparme por lo que pasó al final del partido. Cuando un jugador se permite decir ‘vete a la mierda’ dos veces mientras me mira a los ojos, no puedo evitar hacerle entender a mi manera que no son cosas que se hacen”, escribió el número 64 del ranking.

A su vez, aseguró que Andreev amenazó con encontrarse fuera de las canchas, pero que este nunca apareció pese a que lo esperó durante 10 minutos: “Se fue por el otro lado rodeado por seis agentes de seguridad”. “Espero con impaciencia cuando lo podamos discutir con calma”, completó.