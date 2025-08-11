Tensión en el Masters 1000 de Cincinnati: un tenista sufrió un golpe de calor y tuvo que abandonar el partido







El francés Arthur Rinderknech casi sufre un desmayo durante su duelo con Felix Auger-Aliassime, y tuvo que retirarse tras desplomarse bajo el intenso sol.

Tras sufrir un golpe de calor, Arthur Rinderknech tuvo que abandonar el Masters 1000 de Cincinnati.

La jornada del lunes en el Masters 1000 de Cincinnati tuvo un momento dramático cuando el francés Arthur Rinderknech sufrió un golpe de calor y cayó desplomado durante su partido contra el canadiense Felix Auger-Aliassime. Tras dos horas de juego bajo más de 32 grados, intentó seguir debió abandonar con el marcador 7-6 (4) y 4-2.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Después de 15 minutos a la sombra intentando recuperarse, Rinderknech intentó continuar con el segundo set igualado 2-2. Sin embargo, tras dos games, decidió retirarse definitivamente.

El francés terminó tirado en el piso con una toalla en la cara y tuvo que recibir asistencia del cuerpo médico presente. Tras retirarse, el tenista decretó el final de su participación en el torneo.

No es la primera vez que el clima extremo afecta a los tenistas en Cincinnati: el ruso Daniil Medvedev también sufrió con el calor y debió enfriar su cuerpo con una toalla de hielo durante su derrota ante el australiano Adam Walton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/1954965439554916416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954965439554916416%7Ctwgr%5E596d22963b4adb1507108acccb0a23022c5cb51b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftntsports.cl%2Fpolideportivo%2FArthur-Rinderknech-desmayo-Masters-1000-de-Cincinnati-ATP-Video-partido-vs-Felix-Auger-Alissime-20250811-0023.html&partner=&hide_thread=false ¡FEO SUSTO EN #CINCINNATI!



Rinderknech se desplomó en pleno partido debido a las altas temperaturas y debió abandonar ante Auger-Aliassime.



Mirá Cincinnati en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/8mJW27Lc0c — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 11, 2025 La advertencia de Rinderknech previo a su desmayo en el Masters 1000 de Cincinnati El sábado pasado, el francés consiguió una importante victoria frente al noruego Casper Ruud, número 13 del ranking mundial, en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Sin embargo, desde ese momento advirtió sobre las dificultades que enfrentan los tenistas para jugar bajo un calor intenso.

Las temperaturas, que rozaban los 40 grados, generaban complicaciones físicas y mentales. "Es cuestión de supervivencia. Practicar deportes así, bajo un sol abrasador, no es muy bueno ni para el cuerpo ni para la mente. Pero es igual para todos y hay que aceptarlo", afirmó en diálogo con L'Équipe.