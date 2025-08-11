La jornada del lunes en el Masters 1000 de Cincinnati tuvo un momento dramático cuando el francés Arthur Rinderknech sufrió un golpe de calor y cayó desplomado durante su partido contra el canadiense Felix Auger-Aliassime. Tras dos horas de juego bajo más de 32 grados, intentó seguir debió abandonar con el marcador 7-6 (4) y 4-2.
Tensión en el Masters 1000 de Cincinnati: un tenista sufrió un golpe de calor y tuvo que abandonar el partido
El francés Arthur Rinderknech casi sufre un desmayo durante su duelo con Felix Auger-Aliassime, y tuvo que retirarse tras desplomarse bajo el intenso sol.
-
Atención fanáticos del tenis: Federer vuelve a las canchas
-
Carabelli abrió la jornada argentina en Cincinnati con un alentador triunfo
Después de 15 minutos a la sombra intentando recuperarse, Rinderknech intentó continuar con el segundo set igualado 2-2. Sin embargo, tras dos games, decidió retirarse definitivamente.
El francés terminó tirado en el piso con una toalla en la cara y tuvo que recibir asistencia del cuerpo médico presente. Tras retirarse, el tenista decretó el final de su participación en el torneo.
No es la primera vez que el clima extremo afecta a los tenistas en Cincinnati: el ruso Daniil Medvedev también sufrió con el calor y debió enfriar su cuerpo con una toalla de hielo durante su derrota ante el australiano Adam Walton.
La advertencia de Rinderknech previo a su desmayo en el Masters 1000 de Cincinnati
El sábado pasado, el francés consiguió una importante victoria frente al noruego Casper Ruud, número 13 del ranking mundial, en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Sin embargo, desde ese momento advirtió sobre las dificultades que enfrentan los tenistas para jugar bajo un calor intenso.
Las temperaturas, que rozaban los 40 grados, generaban complicaciones físicas y mentales. "Es cuestión de supervivencia. Practicar deportes así, bajo un sol abrasador, no es muy bueno ni para el cuerpo ni para la mente. Pero es igual para todos y hay que aceptarlo", afirmó en diálogo con L'Équipe.
- Temas
- Masters 1000
- Cincinnati
- Tenis
- Calor
Dejá tu comentario