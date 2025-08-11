Cristiano Ronaldo mostró su anillo de compromiso y anunció que se casa







Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso en las redes sociales.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso. Tras nueve años de relación, este lunes confirmaron que tendrán casamiento a través de sus redes sociales.

La modelo ha compartido a través de sus redes sociales una imagen del impresionante anillo. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", ha publicado la 'influencer' en su perfil de Instagram.

image El futbolista conoció a Rodríguez mientras ella trabajaba como asistente de ventas en una tienda de Gucci de Madrid. En enero de 2017 su relación se hizo oficial cuando la modelo acompañó a Ronaldo a la ceremonia de la FIFA The Best Awards, donde él fue galardonado como mejor jugador del año.

La primera hija de la pareja, Alana Martina, nació en noviembre de 2017. En abril de 2022 nació su segunda hija, Bella Esmeralda. Además, en el año 2017, cuando Cristiano empezaba su relación con Georgina, nacieron Eva y Mateo, dos niños nacidos por gestación subrogada.

Por su parte, el jugador de Al-Nassr ya tenía un hijo cuando conoció a Georgina, Cristiano Jr., nació en el año 2010, aunque se desconoce quién es la madre del joven.

