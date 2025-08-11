En el fútbol surgen historias que combinan sorpresa, humor y tradición local, como la que acaba de ocurrir en Dinamarca. Un hecho particular durante un partido de la Superliga despertó la curiosidad de fanáticos y medios, que no tardaron en compartirlo en redes y medios internacionales.
Insólita situación en el fútbol de Dinamarca: el premio a mejor jugador que dio la vuelta al mundo
En el fútbol de Dinamarca ocurrió un hecho que no pasó desapercibido y se hizo viral rápidamente en las redes sociales.
Lo que parecía una jornada deportiva común terminó con un gesto inesperado que atrajo la atención más allá del resultado. La singularidad del momento, sumada a la reacción de sus protagonistas, convirtió este episodio en una anécdota que seguirá circulando por mucho tiempo.
55 kilos de papa: el insólito premio de Maxime Soulas, jugador del Sønderjyske
Maxime Soulas, defensor francés del Sønderjyske, fue elegido Jugador del Partido por los hinchas tras abrir el marcador y contribuir al triunfo 3-2 sobre el Nordsjælland en la Superliga danesa. Como reconocimiento, el patrocinador Ground Hopping Tours entregó 55 kilos de papas recién cosechadas, transportadas en una carretilla y mostradas a modo de premio frente a todo el público.
La iniciativa nació de una idea casi improvisada entre los socios del auspiciador, que querían resaltar sus raíces locales y aportar un toque de humor. “Elegimos una idea un poco diferente... no sabíamos si pareceríamos tontos, pero funcionó a la perfección”, confesaron luego. Y resultó, claramente.
Las declaraciones del auspiciante del premio a MVP
Ground Hopping Tours explicó que su participación como sponsor fue una oportunidad para conectarse con la comunidad local. “Queríamos hacer algo divertido y que la gente recordara. Sabíamos que podía salir mal o que nos vieran como tontos, pero valía la pena intentarlo”, dijeron a la prensa.
También contaron que la elección del premio no fue al azar: “Las papas son parte de nuestra cultura y queríamos que el regalo fuera auténtico y simpático. No buscábamos un premio costoso, sino algo que la gente comentara y compartiera”. El gesto, tal como esperaban, se viralizó más allá de lo imaginable.
