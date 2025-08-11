Insólita situación en el fútbol de Dinamarca: el premio a mejor jugador que dio la vuelta al mundo







En el fútbol de Dinamarca ocurrió un hecho que no pasó desapercibido y se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

El fútbol danés y una situación llamativa que logró captar la atención del resto de los paises.

En el fútbol surgen historias que combinan sorpresa, humor y tradición local, como la que acaba de ocurrir en Dinamarca. Un hecho particular durante un partido de la Superliga despertó la curiosidad de fanáticos y medios, que no tardaron en compartirlo en redes y medios internacionales.

Lo que parecía una jornada deportiva común terminó con un gesto inesperado que atrajo la atención más allá del resultado. La singularidad del momento, sumada a la reacción de sus protagonistas, convirtió este episodio en una anécdota que seguirá circulando por mucho tiempo.

Maxime Soulas fue el MVP de un partido de la liga de Dinamarca y recibió un premio. ¿Cuál 5 El curioso premio al MVP del partido en el fútbol danes. 55 kilos de papa: el insólito premio de Maxime Soulas, jugador del Sønderjyske Maxime Soulas, defensor francés del Sønderjyske, fue elegido Jugador del Partido por los hinchas tras abrir el marcador y contribuir al triunfo 3-2 sobre el Nordsjælland en la Superliga danesa. Como reconocimiento, el patrocinador Ground Hopping Tours entregó 55 kilos de papas recién cosechadas, transportadas en una carretilla y mostradas a modo de premio frente a todo el público.

La iniciativa nació de una idea casi improvisada entre los socios del auspiciador, que querían resaltar sus raíces locales y aportar un toque de humor. “Elegimos una idea un poco diferente... no sabíamos si pareceríamos tontos, pero funcionó a la perfección”, confesaron luego. Y resultó, claramente.

Las declaraciones del auspiciante del premio a MVP Ground Hopping Tours explicó que su participación como sponsor fue una oportunidad para conectarse con la comunidad local. “Queríamos hacer algo divertido y que la gente recordara. Sabíamos que podía salir mal o que nos vieran como tontos, pero valía la pena intentarlo”, dijeron a la prensa.

También contaron que la elección del premio no fue al azar: “Las papas son parte de nuestra cultura y queríamos que el regalo fuera auténtico y simpático. No buscábamos un premio costoso, sino algo que la gente comentara y compartiera”. El gesto, tal como esperaban, se viralizó más allá de lo imaginable.

