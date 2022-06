Los Andes no quiso jugar y Tigre se clasificó para la próxima ronda de la Copa Argentina

"Es una invitación a tener un problema innecesario en el distrito. No tengo problemas que el partido se juegue con hinchas de los dos clubes, pero la barra de Los Andes tiene cuentas pendientes con otras hinchadas de la zona, y no puedo garantizar que no se encuentren en algún punto de nuestro municipio", sostuvo Kravetz en declaraciones radiales.

El cotejo entre el Club Atlético Tigre y el Club Atlético Los Andes, a disputarse en el estadio Nuevo Francisco Urbano y correspondiente a los 32 avos de final de la Copa Argentina, fue suspendido por el árbitro Lucas Comesaña, debido a la no presentación del equipo visitante. pic.twitter.com/HiI2ngmHRh — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) June 1, 2022

En principio, el partido iba a disputarse en el estadio de Lanús, con público de ambos equipos, pero a último momento los organizadores decidieron que se juegue en Deportivo Morón, y a puertas cerradas.

Los Andes no estuvo de acuerdo, ya que había empezado a vender las entradas para sus simpatizantes, y no se presentó.

En cambio, el plantel de Tigre sí se hizo presente en el estadio, lo mismo que el árbitro Lucas Comesaña, quien confirmó la ausencia de Los Andes y le dio por ganado el encuentro al conjunto del norte bonaerense.

En los 16avos. de final, Tigre -reciente finalista de la Copa de la Liga Profesional-, se enfrentará a Deportivo Madryn.