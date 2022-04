El enorme gesto de Shaquille O'Neal con un niño en un supermercado

Un video publicado en reses sociales, dejó ver como la ex estrella de la NBA le regaló una bicicleta a un niño en un supermercado.

El video fue subtitulado y publicado en TikTok, donde se puede ver la historia narrada por el propio O'Neal.

"Cada vez que vaya a una tienda voy a comprar algo a alguien, lo juro. Cada vez que salgo de casa tengo que bendecir a alguien, no puedo quedarme con todo esto. Trato de hacer algo positivo, trato de levantar el espíritu de esa persona. Si me apego a estos principios, creo que lo estoy haciendo bien a la sociedad", dijo el ex deportista.

Esta no es la primera vez que el Shaq hace algo similar, ya que en alguna ocasión le regaló pizzas a varias personas en una zona residencial de Los Ángeles.