Tinelli comparó al nuevo torneo con un mundial

¡Vuelve el fútbol argentino! Los dirigentes de la #LigaProfesional de Fútbol de la @afa.oficial ya están en Ezeiza aguardando por el sorteo de las 6 zonas de la #CopaLigaProfesional que podrás ver en vivo a partir de las 14 por nuestras redes #EstoEsPasión, vivila con nosotros ⚽