Tragedia en Toledo: la Federación Española de Fútbol suspendió todos los partidos + Agregar ámbito en









La RFEF postergó los 24 encuentros programados para este miércoles en señal de duelo por las víctimas del choque trágico.

El trágico accidente ferroviario en Toledo obligó a detener por completo la actividad de la Copa del Rey.

El fútbol español suspendió su actividad oficial debido a la grave tragedia ocurrida en la provincia de Toledo, donde el choque entre un tren AVE y una formación de Iryo dejó al menos 30 personas fallecidas y más de 80 heridos. El siniestro se registró cerca de las 8:35 en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, entre las localidades de Los Yébenes y Urda.

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El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y la interrupción total del servicio ferroviario en el trayecto hacia el sur del país. Además de generar un despliegue sanitario de urgencia en los hospitales de la región, la parálisis del transporte complicó la movilidad de los planteles y sus simpatizantes, impulsando una medida inmediata por parte de las autoridades deportivas.

La decisión de la Federación Española tras el choque de trenes en Toledo Frente a la magnitud del accidente, la Real Federación Española de Fútbol suspendió de inmediato los 24 compromisos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

El organismo manifestó su dolor mediante un comunicado oficial emitido pocas horas después de confirmarse el número de víctimas: "La RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy".

El organismo expresó su acompañamiento a las familias afectadas y remarcó que la medida se tomó como muestra de respeto y solidaridad en un momento de profundo dolor. La entidad puso sus instalaciones y recursos a disposición de las autoridades estatales para colaborar en las tareas de asistencia.

RF1 El listado completo de los encuentros afectados este miércoles La postergación alcanza a 48 equipos de distintas categorías que debían medirse durante la jornada. Los partidos suspendidos son: Anaitasuna FT vs. Deportivo Alavés

CD Tarancón vs. Levante UD

Peña Sport vs. SD Huesca

Utebo FC vs. CE Sabadell

CD Pamplona vs. SD Eibar

Coruxo FC vs. Zamora CF

Club Portugalete vs. Real Unión Club

UD Poblense vs. AD Ceuta FC

CD Alcoyano vs. RCD Mallorca

CS Puertollano vs. Albacete Balompié

CD Badajoz vs. CD Tenerife

CD Covadonga vs. Real Valladolid

CD Numancia vs. Real Oviedo

SD Amorebieta vs. UD Logroñés

CP Mijas Las Lagunas vs. Real Jaén

Trival Valderas vs. CD Leganés

Gimnástica Torrelavega vs. UD Ourense

Reus FC Reddis vs. Barakaldo CF

CD Cieza vs. Granada CF

Deportiva Minera vs. FC Cartagena

CDA Navalcarnero vs. Real Betis

Salamanca UDS vs. Celta de Vigo

Tavernes de la Valldigna vs. Valencia CF

Xerez CD vs. Cádiz CF ¿Cuándo se jugarán los partidos suspendidos de la Copa del Rey? La RFEF no fijó las nuevas fechas para disputar estos 24 partidos. La entidad trabajará en coordinación con los clubes para rearmar el calendario oficial en función del avance de los peritajes en las vías y la normalización de los servicios de transporte. En los próximos días, las autoridades deportivas comunicarán la reprogramación definitiva de cada uno de los encuentros.

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