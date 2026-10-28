El fútbol español suspendió su actividad oficial debido a la grave tragedia ocurrida en la provincia de Toledo, donde el choque entre un tren AVE y una formación de Iryo dejó al menos 30 personas fallecidas y más de 80 heridos. El siniestro se registró cerca de las 8:35 en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, entre las localidades de Los Yébenes y Urda.
Tragedia en Toledo: la Federación Española de Fútbol suspendió todos los partidos
La RFEF postergó los 24 encuentros programados para este miércoles en señal de duelo por las víctimas del choque trágico.
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El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y la interrupción total del servicio ferroviario en el trayecto hacia el sur del país. Además de generar un despliegue sanitario de urgencia en los hospitales de la región, la parálisis del transporte complicó la movilidad de los planteles y sus simpatizantes, impulsando una medida inmediata por parte de las autoridades deportivas.
La decisión de la Federación Española tras el choque de trenes en Toledo
Frente a la magnitud del accidente, la Real Federación Española de Fútbol suspendió de inmediato los 24 compromisos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.
El organismo manifestó su dolor mediante un comunicado oficial emitido pocas horas después de confirmarse el número de víctimas: "La RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy".
El organismo expresó su acompañamiento a las familias afectadas y remarcó que la medida se tomó como muestra de respeto y solidaridad en un momento de profundo dolor. La entidad puso sus instalaciones y recursos a disposición de las autoridades estatales para colaborar en las tareas de asistencia.
El listado completo de los encuentros afectados este miércoles
La postergación alcanza a 48 equipos de distintas categorías que debían medirse durante la jornada. Los partidos suspendidos son:
- Anaitasuna FT vs. Deportivo Alavés
- CD Tarancón vs. Levante UD
- Peña Sport vs. SD Huesca
- Utebo FC vs. CE Sabadell
- CD Pamplona vs. SD Eibar
- Coruxo FC vs. Zamora CF
- Club Portugalete vs. Real Unión Club
- UD Poblense vs. AD Ceuta FC
- CD Alcoyano vs. RCD Mallorca
- CS Puertollano vs. Albacete Balompié
- CD Badajoz vs. CD Tenerife
- CD Covadonga vs. Real Valladolid
- CD Numancia vs. Real Oviedo
- SD Amorebieta vs. UD Logroñés
- CP Mijas Las Lagunas vs. Real Jaén
- Trival Valderas vs. CD Leganés
- Gimnástica Torrelavega vs. UD Ourense
- Reus FC Reddis vs. Barakaldo CF
- CD Cieza vs. Granada CF
- Deportiva Minera vs. FC Cartagena
- CDA Navalcarnero vs. Real Betis
- Salamanca UDS vs. Celta de Vigo
- Tavernes de la Valldigna vs. Valencia CF
- Xerez CD vs. Cádiz CF
¿Cuándo se jugarán los partidos suspendidos de la Copa del Rey?
La RFEF no fijó las nuevas fechas para disputar estos 24 partidos. La entidad trabajará en coordinación con los clubes para rearmar el calendario oficial en función del avance de los peritajes en las vías y la normalización de los servicios de transporte.
En los próximos días, las autoridades deportivas comunicarán la reprogramación definitiva de cada uno de los encuentros.