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28 de octubre 2026 - 10:15

Accidente ferroviario en España: dónde fue el choque de los dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 60 muertos

La colisión se dio cuando una de las unidades embistió a otra que estaba estacionada. Varias localidades sufren la interrupción del servicio mientras los primeros testimonios describieron que "algunas personas salieron volando por los aires".

“Algunas personas salieron volando por los aires, sostuvo uno de los primeros testimonios.

“Algunas personas salieron volando por los aires", sostuvo uno de los primeros testimonios.

Jesús Jerónimo - El País

El choque de dos trenes con más de 500 pasajeros en localidad española de Toledo generó conmoción, tras un saldo de al menos 60 muertos. La colisión se dio en la estación de Urda, municipio de Los Yébenes, mientras de momento el servicio se encuentra suspendido hasta nuevo aviso y las primeras hipótesis evalúan si se trató de una falla humana o un error de seguridad.

Algunas de las zonas afectadas a raíz de la interrupción del servicio son Madrid y Andalucía, mientras se lleva a cabo un gran despliegue de las fuerzas de seguridad y rescate.

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El medio La Nación detalló que el incidente se produjo cuando dos vagones de la formación Iryo descarrilaron entre Mora y Urda, en la línea de AV Madrid-Sevilla.

Accidente ferroviario en España: dónde fue el choque de trenes

La portavoz de la región de Castilla-La Mancha Esther Padilla detalló al medio TVE que en el tren AVE de Renfe 2080 iban 397 pasajeros y en el Iryo 6076, 147 viajeros y un bebé.

Minutos más tarde del incidente, la compañía Renfe emitió un informe donde detalló que el tren de su compañía había partido a las 8 (hora local) desde Madrid rumbo a Sevilla.

La compañía Renfe emitió un informe donde detalló que el tren de su compañía había partido a las 8 (hora local) desde Madrid rumbo a Sevilla.

La compañía Renfe emitió un informe donde detalló que el tren de su compañía había partido a las 8 (hora local) desde Madrid rumbo a Sevilla.

Los primeros testimonios describieron el momento que parecía "durar mucho tiempo": una mujer que viajaba en uno de los trenes involucrados describió escenas “horribles” en las que la gente salía disparada por los aires, en diálogo con CNN.

La pasajera estaba sentada en el tercer vagón del tren de alta velocidad AVE y contó que su tren había estado detenido durante unos 20 minutos antes del accidente. “Después de eso partimos, y tal vez ni siquiera habían pasado tres minutos cuando se produjo el choque”, sostuvo la mujer y expresó que el choque pareció durar mucho tiempo.

“Algunas personas salieron volando por los aires. Yo no. Estaba en el lado izquierdo, así que supongo que por eso no salí volando, pero fue horrible. Parte de la estructura del otro tren se incrustó en el nuestro, en nuestro vagón, y nuestro vagón ni siquiera fue el que salió peor parado”, sintetizó.

Falla humana o error de seguridad: qué se sabe hasta ahora de la tragedia ferroviaria en España y cuáles son las hipótesis

La investigación por el choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Toledo busca determinar si el accidente estuvo relacionado con un error humano o una falla en el sistema de señalización. El siniestro, ocurrido cerca de la estación de Urda, dejó al menos 60 muertos y decenas de heridos, según el último balance difundido por las autoridades regionales. Por ahora, no hay una explicación definitiva sobre lo sucedido.

Una de las líneas de investigación apunta a un posible problema en el sistema automático de protección ferroviaria, conocido como LZB, que permite controlar la circulación y detener los trenes cuando detecta situaciones de riesgo. Según información difundida por medios españoles, el mecanismo habría sufrido una interrupción durante algunos minutos. En ese momento, el maquinista del tren de Renfe habría recibido desde el centro de control de Atocha una indicación para continuar la marcha.

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