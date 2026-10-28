Tragedia ferroviaria en España: las impactantes fotos y videos del choque de trenes que dejó más de 60 muertos

La colisión entre un AVE de Renfe y una formación de Iryo provocó el descarrilamiento de varios vagones en la provincia de Toledo.

El impacto entre los dos trenes de alta velocidad provocó el vuelco de coches y un amplio despliegue de emergencia.

La red ferroviaria de alta velocidad en España registró un trágico accidente en la mañana de este miércoles tras la colisión de dos formaciones en la provincia de Toledo. El siniestro involucró a un tren AVE de Renfe y a una formación de la empresa Iryo que circulaban con destino a Sevilla transportando a 544 pasajeros en conjunto.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios coches y la caída de dos vagones. El despliegue de los servicios de emergencia movilizó a bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad para rescatar a las personas atrapadas y atender a decenas de heridos en el lugar.

El accidente ocurrió a las 8:54 en el kilómetro 118 de la línea, entre las localidades de Urda y Orgaz. Según los primeros testimonios reunidos en el lugar, la formación AVE 2080 de Renfe, que había partido de Madrid a las 8:04 con 397 pasajeros, embistió desde atrás al tren de Iryo, que trasladaba a 147 personas y se encontraba detenido sobre las vías.

Respecto de los motivos del impacto, las hipótesis iniciales de los investigadores se orientan hacia un error del operador de Renfe al recibir o ejecutar una indicación errónea por un desperfecto en la señalización. En tanto, los factores climáticos quedaron descartados por completo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó que el Poder Ejecutivo trabaja para reunir la información técnica del caso.

Tras el choque, Renfe confirmó la parálisis completa del servicio de alta velocidad que conecta Madrid con Ciudad Real y la región de Andalucía. La compañía operadora emitió un comunicado oficial a través de la red social X para informar sobre el operativo desplegado y expresar sus condolencias:

"Lamentablemente, y esto es lo más importante, los primeros datos del accidente indican que hay personas fallecidas y heridas. En este momento, todos los profesionales de la compañía están volcados en la atención a las víctimas y a sus familiares", comenzaron en el comunicado.

La empresa activó el gabinete de crisis junto con el Plan de Asistencia a las víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares, habilitando la línea gratuita 900 10 10 20 para brindar información. En el mismo texto, la firma añadió: "Renfe quiere expresar su más profundo agradecimiento a sus trabajadores por su entrega en la atención a las víctimas y sus familiares".

Las imágenes más impactantes del accidente ferroviario en Toledo

Las fotografías y tomas aéreas registradas por la Guardia Civil y los propios pasajeros muestran la dimensión del impacto y el despliegue de los equipos de emergencia en la zona rural de los montes de Toledo.

Jesús Jerónimo - El País

Jesús Jerónimo - El País

Jesús Jerónimo - El País

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Antonio Jiménez Barca - El País

Antonio Jiménez Barca - El País

Cómo funciona el sistema de señalización LZB y por qué está bajo sospecha

El LZB es una tecnología de origen alemán que permite supervisar de forma continua la circulación de los trenes. A través de la comunicación entre la infraestructura ferroviaria y el convoy, transmite información sobre las condiciones de la vía y las velocidades permitidas. De esta manera, el maquinista recibe indicaciones para adaptar la marcha y el sistema puede detectar si el tren supera los límites establecidos, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes.

Este mecanismo también contribuye a regular la distancia entre los trenes y a mantener una circulación segura. Si se produce una avería, el funcionamiento habitual puede verse afectado y es necesario aplicar procedimientos alternativos para garantizar la seguridad. En esos casos, resulta fundamental que las instrucciones del centro de control y las actuaciones del personal ferroviario se ajusten a los protocolos previstos.

En el accidente ocurrido en Toledo, uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es qué sistema de protección estaba operativo en el momento del choque y cómo se gestionó la incidencia que habría obligado a detener los trenes. El análisis de los registros técnicos y de las comunicaciones permitirá determinar si hubo fallos en los equipos, errores en las instrucciones o problemas durante la reanudación de la circulación.