Brasil, bonito y barato: las playas que eligen los argentinos y en las que hay que gastar pocos reales

La baja de esta moneda mejora el poder de compra y abre oportunidades para enero. Hay opciones con vuelo, alojamiento y desayuno por debajo de u$s1.000.

Brasil conserva su lugar indiscutido como uno de los destinos predilectos de los argentinos para las vacaciones de verano. La caída del real mejora el poder de compra de quienes viajan y pagan comidas, transporte y actividades en moneda brasileña. Para este martes 27 de octubre, la cotización es de $287,76 por real .

La demanda argentina sigue concentrada en las playas del sur, aunque los destinos del nordeste también ganan atención. Entre enero y agosto de 2026, viajaron a Brasil 2.244.297 argentinos , que representaron cerca del 49% de los visitantes internacionales recibidos por el país durante ese período.

Florianópolis, Bombinhas y Balneário Camboriú mantienen su lugar entre los destinos tradicionales para enero y febrero. En Santa Catarina hay playas para distintos presupuestos y la posibilidad de viajar en auto, una opción llamativa para familias o grupos, siempre que se contemplen combustible, peajes, estacionamiento y eventuales noches en la ruta.

Río de Janeiro es otra de las alternativas habituales para el verano. Copacabana e Ipanema ofrecen playa, gastronomía y paseos. Para quienes buscan recorrer otras localidades costeras, Búzios, Arraial do Cabo y Cabo Frío representan opciones en la Región de los Lagos.

En el nordeste, Salvador de Bahía gana atención por sus playas, patrimonio histórico y gastronomía. Recife funciona como puerta de entrada a Pernambuco y permite llegar a Porto de Galinhas , mientras que Maceió y Maragogi se destacan por sus piletas naturales.

Los mejores paquetes turísticos para viajar a Brasil

Las tarifas disponibles para enero de 2027 muestran alternativas con distintos niveles de precio. Además de las opciones a Florianópolis y Camboriú, Multitravel publica un paquete de siete noches a Cabo Frío desde USD 1.090 por persona, más USD 212 de impuestos, con salida el 2 de enero. Incluye vuelo directo, alojamiento con desayuno y traslados. Para Búzios, una opción en la Posada Afrika parte de USD 1.110, más USD 173 de impuestos, también por siete noches y con salida desde Buenos Aires.

Otra posibilidad es consultar las ofertas de temporada de agencias, que publicaron paquetes con salidas de enero a Búzios, Río de Janeiro y Salvador de Bahía. En las propuestas de verano, los precios parten de USD 885 para Búzios y USD 999 para Río, más USD 199 de impuestos. Las condiciones y los servicios incluidos dependen del alojamiento elegido y de cada salida.

El ahorro cambiario se nota sobre todo en los consumos del día a día. Tomando como referencia $287,76 por real, un almuerzo de 45 reales equivale a unos $12.949, una comida por kilo de 25 reales, a $7.194, y una caipiriña de 15 reales, a $4.316. En las playas de Río de Janeiro, alquilar una silla y una sombrilla por entre 20 y 40 reales representa aproximadamente entre $5.755 y $11.510. Estos valores son orientativos, pueden variar según el comercio y la zona.

Para calcular el costo final, conviene sumar el paquete turístico a un presupuesto diario de comidas, transporte y actividades. También hay que verificar si el precio anunciado incluye equipaje, desayuno, traslados y asistencia al viajero, además de los impuestos que se cobran por separado.