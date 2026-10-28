De Angrois a Adamuz: los antecedentes de tragedias ferroviarias de España + Agregar ámbito en









El siniestro ocurrido en Toledo reavivó el recuerdo de otros episodios fatales en la red ferroviaria española. Desde fallas técnicas hasta errores humanos, los casos más graves dejaron interrogantes sobre los controles y las medidas de prevención en el transporte de pasajeros.

La tragedia ferroviaria de Toledo, España, ocurrida hoy, el accidente de Adamuz de enero de 2026 y el descarrilamiento de Santiago de Compostela en 2013.

El choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Toledo, que dejó al menos 60 muertos según el balance de las autoridades, volvió a poner en primer plano los antecedentes de las grandes tragedias ferroviarias del país. Entre los episodios más graves se encuentran el accidente de Adamuz, ocurrido en enero de 2026, el descarrilamiento de Santiago de Compostela en 2013 y otros siniestros que dejaron decenas de víctimas a lo largo de las últimas décadas.

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Adamuz, Angrois y El Cuervo: los accidentes ferroviarios más graves El accidente de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ocurrió el 18 de enero de 2026. Un tren de alta velocidad de la compañía Iryo descarriló e impactó contra otra formación que circulaba en sentido contrario. El siniestro provocó la muerte de 46 personas y dejó más de 120 heridos. La investigación continuaba abierta y un informe preliminar de la Guardia Civil señaló posibles defectos en la vía o en la soldadura que unía dos tramos del carril como una de las principales hipótesis, aunque no descartó otras explicaciones.

Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, el 18 de enero de 2026, cuando un tren de alta velocidad de Iryo descarriló y chocó contra otra formación. Uno de los antecedentes más recordados es el accidente de Santiago de Compostela, ocurrido el 24 de julio de 2013. Un tren Alvia que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol descarriló al tomar una curva cerca de la localidad de Angrois. El siniestro causó 80 muertes y dejó 145 heridos. La investigación concluyó que el convoy circulaba a una velocidad superior a la permitida para ese tramo y que el maquinista se distrajo durante una llamada telefónica. Sin embargo, familiares de las víctimas también cuestionaron los sistemas de seguridad instalados en la línea.

El accidente ferroviario de Santiago de Compostela ocurrió el 24 de julio de 2013 y dejó 80 muertos y 145 heridos. Entre los episodios con mayor número de víctimas figura el choque de dos trenes ocurrido en El Cuervo, en la provincia de Sevilla, el 21 de julio de 1972. La colisión frontal entre un ferrobús que viajaba desde Cádiz y un tren expreso procedente de Madrid provocó 86 muertos y más de 150 heridos. Según la investigación realizada entonces por Renfe, el conductor de uno de los trenes no se detuvo ante una señal en rojo.

Choque de trenes en El Cuervo, provincia de Sevilla, ocurrido el 21 de julio de 1972. Otros accidentes ferroviarios que marcaron a España Otro accidente grave tuvo lugar en Urduliz, cerca de Bilbao, en el verano de 1970. Dos trenes chocaron de frente y 33 personas murieron. En un primer momento, la responsabilidad recayó sobre el jefe de estación, pero posteriormente trascendió que había trabajado jornadas de hasta 16 horas durante los cuatro días anteriores al siniestro.

La historia ferroviaria española también registra un incendio ocurrido en 1965 en un tren que cubría el recorrido entre Madrid y Barcelona, a la altura de Grisén, en la provincia de Zaragoza. Las autoridades de la época informaron de 30 fallecidos, aunque investigaciones y publicaciones posteriores elevaron la cifra estimada a 80 víctimas. Los datos históricos siguen sujetos a controversia por las restricciones informativas impuestas durante la dictadura franquista. Entre las catástrofes más antiguas se encuentra la de Torre del Bierzo, en la provincia de León, el 3 de enero de 1944. En un túnel, un tren que viajaba entre Madrid y A Coruña sufrió problemas de frenado y chocó contra una locomotora. Poco después, una tercera formación colisionó con los restos del accidente. La cifra oficial fue de 78 muertos, aunque se considera que el número real pudo ser mayor debido a la censura de la época. Por otra parte, los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías de Madrid constituyen una de las mayores tragedias ocurridas en el sistema ferroviario español, aunque no se trató de un accidente. Diez bombas explotaron en cuatro trenes durante la hora punta y provocaron 193 muertes y miles de heridos. El nuevo siniestro de Toledo se suma así a una larga lista de tragedias que dejaron una profunda huella en España. Mientras avanzan las tareas de rescate y la investigación intenta establecer qué ocurrió en la línea de alta velocidad, los antecedentes vuelven a poner el foco en la seguridad ferroviaria, los sistemas de protección y las posibles fallas técnicas o humanas que pueden desencadenar accidentes de gran magnitud.

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