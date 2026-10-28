HBO anunció la producción de una miniserie inspirada en la película "Los pájaros" de Alfred Hitchcock + Agregar ámbito en









La miniserie estará protagonizada por Sarah Snook y además de la película esta inspirada en la novela corta de Daphne du Maurier.

La miniserie llegará a HBO tras un intento de desarrollo de parte de Universal.

Sarah Snook, la estrella de Succession y ganadora del Emmy, regresa a HBO como protagonista de The Birds (Los pájaros), una miniserie inspirada en la película de Alfred Hitchcock y la novela corta de Daphne du Maurier.

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HBO se ha hecho con este proyecto de alto perfil, que Universal Global Television había adquirido para su desarrollo. El proyecto cuenta con el respaldo de dos figuras clave con vínculos con HBO: Tom Spezialy, productor ejecutivo de Watchmen y The Leftovers, y David Heyman, productor ejecutivo de la próxima serie de Harry Potter.

De qué trata The Birds La miniserie The Birds, cuyo episodio piloto está escrito por Spezialy, se describe como una reinterpretación visceral y actual del clásico de Hitchcock, con un misterio de asesinato como eje central y nuevos personajes, liderados por una nueva protagonista femenina, Myra Massey (Snook).

Tras escapar de una amarga batalla por la custodia, Myra regresa a casa con su hija pequeña e investiga en secreto la sospechosa desaparición de una amiga de la infancia. Con un asesino suelto y amenazas cada vez mayores, lucha por proteger a su hija de una nueva y aterradora amenaza: feroces y mortales ataques de aves inexplicablemente relacionados con el crimen.

Spezialy y Snook son productores ejecutivos junto con Heyman y Danny Samit a través de Heyday Television, la empresa conjunta de Heyman con UGT, y Jennifer Gabler Rawlings de Omni Artists. Universal Global Television, una división de Universal Studio Group, será coproductor de HBO. Su estudio hermano, Universal Pictures, produjo la película de 1963 y posee los derechos del título junto con la familia Du Maurier. Además, Universal Television, la división de televisión de UGT, produce el exitoso drama de época de HBO, The Gilded Age.

Snook, quien recibió tres nominaciones al Emmy por su papel de Shiv Roy en la serie Succession de HBO, ganando en 2023, viene de protagonizar la exitosa miniserie de Peacock de UGT, All Her Fault, que le valió otra nominación al Emmy.