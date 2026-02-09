¿Por qué Julián Álvarez puede ser un factor clave en las elecciones del Barcelona? + Seguir en









El delantero de la Selección argentina, que atraviesa la mayor racha sin marcar goles de su carrera, habría sido contactado por un candidato a la presidencia del Barcelona.

La carrera electoral para elegir el nuevo presidente del FC Barcelona ingresó en su recta final y la tensión comenzó a aumentar. En medio de este clima que definirá el futuro de uno de los clubes mas poderosos del mundo, un futbolista argentino podría ser una pieza clave.

Según medios españoles, el entorno de Julián Álvarez fue contactado por uno de los candidatos a presidente de Barcelona para que sea el refuerzo estelar de la próxima gestión.

La posibilidad de presentar a un futbolista de la jerarquía de Julián como bandera electoral aparece como una jugada fuerte en un escenario político que se anticipa movido. Con la continuidad de Joan Laporta en duda, los aspirantes al sillón presidencial buscan diferenciarse y ganar respaldo con promesas deportivas de peso.

Con la probable salida de Robert Lewandowski, el Barcelona quiere al campeón del mundo con la Selección argentina para ser el sucesor del goleador polaco. En su plantel, los catalanes unicamente cuentan con Ferran Torres como referencia ofensiva.

En paralelo, la situación de Julián en el Atlético de Madrid atraviesa un momento delicado. Si bien se mantiene como titular, atraviesa la peor sequía goleadora de su carrera: dos meses sin convertir.

Además, el ex River tiene una cláusula de salida de 500 millones de euros. El club colchonero realizó una inversión importante para incorporarlo desde el Manchester City y no facilitará una salida, aunque desde el entorno del jugador no descartan escuchar propuestas. En ese contexto, el Barcelona confía en que el peso del proyecto deportivo y el atractivo del club puedan ser argumentos determinantes para seducir al delantero. Con una campaña electoral en pleno desarrollo y un mercado de pases que asoma clave, todo indica que el nombre de Julián Álvarez será uno de los más mencionados en las próximas semanas en el universo "blaugrana".