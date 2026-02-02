Gallardo habló de la sequía de sus delanteros y explicó por qué River no trajo "un 9" en el mercado de pases + Seguir en









El entrenador de River justificó la no incorporación de un delantero goleador en este mercado de pases y valoró el funcionamiento de su equipo, advirtiendo que con el tiempo se darán los goles de sus atacantes, que atraviesan una sequía enorme.

Tras el empate sin goles entre River y Rosario Central, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, Marcelo Gallardo analizó el encuentro y respondió sobre el momento que viven sus delanteros. La apatía ofensiva del "Millonario" enciende las alarmas de sus hinchas.

En tanto, Gallardo primero sacó pecho por el rendimiento de River, en especial en el primer tiempo. "Queda el sinsabor por no poder convertir. Tengo que destacar el buen funcionamiento del equipo. Vinimos a una cancha complicada y asumimos el rol protagónico. No pudimos convertir, pero hubo un buen control del juego. Me sentí identificado. En el segundo tiempo ellos empujaron de otra manera y lo emparejaron. Nos faltó frescura con los cambios. Me voy conforme con el funcionamiento. El gol va a llegar", comentó.

"Hablaron de que River iba a tener una prueba porque no habíamos jugado contra nadie. Vinimos, nos plantamos y jugamos como nosotros queríamos. Podríamos haber hecho un gol en el primer tiempo. En lo que vi hoy, me pareció que sigue habiendo evolución", se despachó el entrenador, presionado por conseguir resultados tras un 2025 pésimo.

Sobre la alarmante sequía de sus delanteros, donde Colidio y Driussi no meten un gol desde hace 6 meses, Gallardo opinó lo siguiente:

"Salas es delantero. Nosotros no solemos jugar con un 9 de referencia. Entramos y salimos. Es el sistema que tenemos para jugar. En mi gestión, solo en caso puntuales tuvimos delanteros que sean referencia. Ahora se va a hablar que no hacen goles. Lo típico. Driussi no hacía goles y después empezó a hacer. Con el funcionamiento van a convertir. Estoy tranquilo porque veo evolución en el juego", valoró el 'Muñeco'.

Marcelo Gallardo dio detalles de cómo se mueve el "Millonario" en el mercado de pases y por qué no llegó el tan esperado centrodelantero, en un plantel que se quedó acéfalo de un "9" tras la salida de Borja. En ese aspecto, el DT simplemente se resignó: "No es fácil ir a buscar un delantero que venga y juegue. No es fácil. Estuvimos y seguimos en el mercado, pero conseguir jugadores para River es difícil. No es traer por traer. Dentro de eso intento ser cauto y ver también qué nos pueden dar los chicos en la competencia por los puntos. Es un periodo hasta mitad de año en el que creo que tengo un plantel para pelear. Entiendo que se diga que River tiene que traer un 9, pero es una opinión facilista. ¿De qué sirve dar nombres propios si no hay posibilidades reales?", finalizó. Embed "NO ES SENCILLO IR A BUSCAR UN DELANTERO QUE VENGA Y JUEGUE"



Marcelo Gallardo, luego del empate de River ante Rosario Central. #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/eM4EgTwwMy — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) February 2, 2026