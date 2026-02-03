Franco Armani volvió a los entrenamientos en River y podría jugar frente a Tigre + Seguir en









El arquero del Millonario viene de sufrir un desgarro y una lesión en el talón que lo marginaron del primer equipo. Ahora, Marcelo Gallardo deberá definir si volverá al arco o si le seguirá dando confianza a Santiago Beltrán.



Luego de ausentarse durante gran parte de la pretemporada y de no poder estar en los primeros tres compromisos oficiales del Torneo Apertura, Franco Armani recibió el alta médica, volvió a entrenarse junto al resto del plantel de River. De esta manera, quedó a disposición de Marcelo Gallardo para el partido frente a Tigre en el Monumental.

El arquero del Millonario sufrió primero un desgarro y luego una lesión en el talón, inconvenientes físicos que retrasaron su puesta a punto. Ya recuperado, se sumó a las prácticas junto al resto de los arqueros del plantel profesional y será evaluado día a día por Gallardo y su equipo de trabajo para definir si lo incluyen entre los concentrados para el duelo ante Tigre o si apunta a su regreso frente a Argentinos Juniors.

En el caso de que el cuerpo técnico considere que al arquero le falta ponerse a punto, Santiago Beltrán continuará en el arco por cuarto partido consecutivo. El juvenil viene de atajar frente a Barracas Central, Gimnasia y Esgrima de la Plata y Rosario Central, donde demostró estar a la altura con buenos rendimientos.

Otras buenas noticias para Marcelo Gallardo Además, Gallardo suma otra buena noticia en el puesto: Ezequiel Centurión también recibió el alta médica tras la fractura de muñeca que lo había marginado y quedó en condiciones de ser convocado si el DT lo considera necesario.

Otra vuelta importante es la del lateral izquierdo uruguayo, Matías Viña, quién cumplió la fecha de suspensión tras haber sido expulsado ante Gimnasia y cuenta con grandes chances de volver a ser titular, en reemplazo del chileno Paulo Díaz.