Tras quedar eliminado, Julio Vaccari renunció como entrenador de Defensa y Justicia

"No voy a ser más el entrenador de Defensa y Justicia. Punto numero 1", comenzó diciendo Vaccari. Y prosiguió: "Quiero agradecerles a Diego(Lemme y a Christian Bragarnik por haberme dado la posibilidad de ser el entrenador de esta institución, y como segundo punto de esto, aparte agradecerles por cómo me dejaron llevarlo a cabo", continuó hablando muy conmovido.

"Segundo en orden de importancia y tal vez lo más importante que me pasó en este tiempo, agradecerles a estos jugadores , este grupo humano que para mí es tremendamente valioso, capital de la institución que me ha hecho crecer mucho como entrenador pero mucho más aún como persona. Soy un privilegiado. De todos los entrenadores del fútbol argentino, el más privilegiado ", valoró.

El entrenador, que tuvo su primera experiencia en Vélez, se marchó del club bonaerense con 38 triunfos, 28 empates y 22 derrotas. El año pasado fue finalista de la Copa Argentina pero cayó en la final con Estudiantes.

Los malos resultados y la eliminación de la Copa Sudamericana llevó a Jorge Vaccari a presentar su rencuncia como entrenador de Defensa y Justicia.

A este enfrentamiento de anoche por la Copa Sudamericana llegaba golpeado. La derrota en la primera fecha de la Liga Profesional contra Huracán desgastó su ciclo y ya había mostrado señales de agotamiento en la conferencia posterior a ese partido. "Me chupa las pelotas lo que me digan, si me tengo que ir o no, sé que las reglas de juego son éstas", había afirmado efusivamente.

A su vez, el club emitió un escueto comunicado: "Tras el encuentro ante Independiente Medellín, Julio Vaccari dio un paso al costado al frente de nuestro primer equipo. Desde la institución les agradecemos a Julio y a su cuerpo técnico por el compromiso y el trabajo realizado a lo largo de este período".