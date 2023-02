Tremendo: mensaje mafioso en Sampdoria, por la mala campaña

"Si atacan a un integrante del Consejo de administración, nos atacan a todos los que trabajamos con seriedad y abnegación en la tarea que nos fue encomendada y que realizamos con cohesión, unidad e independencia con el único fin de asegurar la continuidad de las actividades sociales y deportivas de Sampdoria en este período de transición hacia una nueva propiedad", destaca la nota del club.

sampdoria amenazas.jpg

Las manifestaciones de protesta de los aficionados "blucerchiati" se repiten desde hace algunos meses, no sólo por la opaca campaña del equipo entrenado por el serbio Dejan Stankovic sino por la grave crisis financiera del club por la que responsabilizan no sólo a Ferrero, sino al ex propietario de Sampdoria, Edoardo Garrone.

La caja conteniendo una cabeza de cerdo generó tensión y alarma, pues su hallazgo obligó a las autoridades a solicitar la intervención de la policía, al sospechar que el paquete podía contener un artefacto explosivo.

La justicia abrió una investigación para esclarecer el hecho, con la ayuda de las imágenes filmadas por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar y la posibilidad de obtener huellas digitales de los autores del mismo.

También intentarán determinar si, como todo hace suponer, esta amenaza fue perpetrada por los mismos que hace algunas semanas hicieron llegar un sobre a la sede de la entidad que contenía un mensaje similar y proyectiles en su interior.