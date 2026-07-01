Tres personas murieron asfixiadas en los festejos de México tras la victoria ante Ecuador

Las víctimas fueron dos mujeres de 48 y 19 años, y un señor de 44. Además, un hombre de 30 perdió la vida luego de un ataque epiléptico.

Los festejos luego de la victoria de México por 2-0 ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Tres personas murieron asfixiadas el martes por la noche tras los festejos en Ciudad de México luego de la victoria del seleccionado local ante Ecuador y su clasificación a octavos de final del Mundial 2026. Según los medios locales, hubo más de 1,4 millones de personas en las calles.

Las víctimas fueron dos mujeres de 48 y 19 años, y un hombre de 44 , los tres por asfixia que fueron encontrados en distintas zonas del Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma y asistidos por equipos de emergencia. Pese a las maniobras de reanimación, no pudieron salvarles la vida.

Los decesos fueron confirmados por la Secretaría de Salud de Ciudad de México por sus redes sociales donde enviaron condolencias a las familias de los fallecidos.

Más tarde, también se confirmó la muerte de un hombre de unos 30 años que sufrió un ataque epiléptico y un sangrado del tubo digestivo. Fue trasladado a un hospital, pero falleció de un paro cardiorrespiratorio.

Como lo informó la @SSaludCdMx , los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin…

“Desde la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, enviamos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y amigas, muchas gracias”, comentó la secretaria de Salud de la capital, Nadine Gasman .

Los distintos episodios ocurrieron en medio de los festejos por la victoria de México en un partido de fase eliminatoria de un Mundial luego de 40 años. La última vez había sido en la Copa del Mundo 1986 cuando también había sido local.

Qué dijeron las autoridades mexicanas sobre los fallecidos en los festejos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada en sus redes sociales expresó: "Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía". Además, confirmó que más de 1,4 millones de personas habrían sido parte de los festejos.

En el Paseo de la Reforma las autoridades mexicanas habían preparado un operativo con cortes de tránsito, personal sanitario, bomberos, protección civil y fuerzas de seguridad, pero la magnitud del evento sobrepasó sus expectativas y saturó la logística.

Los festejos se extendieron en más de 5 kilometros de avenidas en Ciudad de México. @ClaraBrugadaM

La presidente de México, Claudia Sheinbaum en su habitual conferencia matutina dijo: “La Jefatura de Gobierno está en contacto con sus familias y hoy le di instrucciones a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación federal, para que también apoyen en todo lo necesario”.

Además, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez aseguró que su dependencia se sumará a las “indagatorias que realizan las autoridades competentes para determinar con precisión cómo es que ocurrieron estos hechos” con el objetivo de mitigar al máximo posibles riesgos en eventos futuros.