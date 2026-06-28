Mundial 2026: todas las selecciones que clasificaron a los octavos de final.

La fase de grupos terminó y el Mundial 2026 ya vive los 16avos de final. Con Canadá como primer clasificado, comenzaron los cruces rumbo a la próxima instancia.

La fase de grupos ya quedó atrás y, desde este domingo , el Mundial 2026 entró en su etapa decisiva. Con los 32 equipos clasificados ya definidos, comenzaron los 16avos de final , la primera ronda de eliminación que ya empezó a definir los primeros pasajes a octavos.

La jornada abrió con el duelo entre Canadá y Sudáfrica en Los Angeles Stadium, en un partido parejo pero donde los anfitriones se terminaron llevando la histórica clasificación gracias al gol agónico de Stephen Eustaquio , a los 92 minutos. De esta manera, el elenco de Jesse Marsch jugará los octavos de final con el vencedor de Países Bajos-Marruecos , este lunes en Monterrey a las 22:00.

Canadá

canada sudafrica eustaquio La jornada abrió con el duelo entre Canadá y Sudáfrica en Los Angeles Stadium.

Canadá consiguió una agónica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 al vencer por 1-0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio en tiempo de descuento. En un partido muy parejo y con escasas situaciones de peligro, el mediocampista aprovechó un rechazo en la puerta del área y sacó un potente remate para evitar el alargue y darle a su selección un triunfo histórico.

Con este resultado, Canadá avanzó por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo y ahora enfrentará al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos. Para Sudáfrica, en cambio, significó el final de una destacada participación, tras haber alcanzado por primera vez una instancia eliminatoria del torneo.

Cómo sigue la definición de 16avos de final del Mundial 2026

Tras la clasificación de Canadá, la fase de 16avos de final del Mundial 2026 continuará este lunes 29 de junio con tres encuentros. La jornada comenzará con el cruce entre Brasil y Japón desde las 14:00 en Houston, seguirá con el duelo entre Alemania y Paraguay a las 17:30 en el Boston Stadium y finalizará con el partido entre Países Bajos y Marruecos a las 22:00.

La acción continuará el martes 30 de junio con Costa de Marfil frente a Noruega (14:00), Francia contra Suecia (18:00) y México ante Ecuador (22:00). Un día más tarde será el turno de Inglaterra frente a RD Congo (13:00), Bélgica contra Senegal (17:00) y Estados Unidos frente a Bosnia y Herzegovina (21:00). El jueves 2 de julio se medirán España y Austria (16:00), mientras que Portugal chocará con Croacia (20:00).

La primera ronda eliminatoria concluirá el viernes 3 de julio con cuatro encuentros: Suiza enfrentará a Argelia (00:00), Australia jugará ante Egipto (15:00), la Selección Argentina se medirá con la revelación Cabo Verde desde las 19:00 en Miami y Colombia cerrará la instancia frente a Ghana a las 22:30.